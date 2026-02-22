Vitor Roque justifica su precio: más Tigrinho que nunca

Suma y sigue para Vitor Roque (Timóteo, 2005). Palmeiras empezó como un tiro y es, empatado a puntos con São Paulo, Fluminense y Bahia, líder del recién inaugurado Brasileirao. Y Tigrinho, que está en modo imparable, se lució en los cuartos de final del Campeonato Paulista ante Capivariano para sellar, con un doblete, el billete a las semifinales, donde ya espera São Paulo.

Volver a su Brasil natal fue la mejor decisión que pudo tomar. Fue un soplo de aire fresco para un futbolista que no lo pasó bien en Barcelona y vivió una agridulce etapa en Heliópolis y necesitaba sí o sí encontrarse a sí mismo. De menos a más, despediría el curso 24/25 como máximo artillero del 'Verdão'.

De acuerdo con el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES Football Observatory), el exculé tiene un valor de venta que oscila entre los 74 y los 86 millones de euros. Su revalorización fue brutal: está tasado en algo más del triple de lo que llegó a pagar Palmeiras al Barça hace un año (25 millones de euros).

Su 2025 no empezó de la mejor manera. Cruzó el charco echo un lío y con la moral por los suelos. Estuvo negado de cara a puerta, pero una vez entró el primero... ya no pudo parar de marcar. Se apuntó 20 dianas el pasado curso y, si sigue así, va camino de superarse a sí mismo. Y es que su 2026, por ahora, pinta muy bien (cuatro goles en 10 partidos).

Decisivo

Se bastó con cinco minutos para acabar con la resistencia de Capivariano. Le llegó el balón al área, amagó con la izquierda y cruzó con la derecha para abrir el marcador. Minutos antes del descanso, convirtió el 2-0, su doblete: culminó a las mil maravillas una combinación entre Mauricio y Piquerez.

Vitor Roque, clave en el triunfo de Palmeiras sobre Capivariano en el Campeonato Paulista / @Palmeiras

Buscó por activa y pasiva el hat-trick, pero no llegó. Andrés Pereira, de penalti, y Ramón Sosa completaron la goleada de los de Abel Ferreira, muy superiores a Capivariano. São Paulo, el rival a batir en semifinales.