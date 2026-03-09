Vitor Roque, imparable: protagonista en las elecciones del Barça... y héroe en Brasil

Hay veces que dar un paso atrás te permite luego dar otros dos hacia delante. Eso es lo que le está sucediendo a Vitor Roque en el regreso a su país natal, donde sigue demostrando no tener techo. Mientras el que fuera jugador del FC Barcelona acapara este lunes gran parte del foco de atención en las tertulias sobre las elecciones azulgranas, se erige paralelamente como gran protagonista en Brasil.

Porque 'Tigrinho' se convirtió esta pasada madrugada en el héroe de Palmeiras, anotando uno de los goles decisivos que permitieron al Verdao conquistar el título del Campeonato Paulista en la final frente a Grêmio Novorizontino. No es un hito cualquiera, puesto que es el primer trofeo del club tras una larga sequía de dos años, precisamente desde que conquistara ese mismo trofeo en 2024 ante el Santos.

Protagonista en Brasil...

Corría el minuto 62 del partido de vuelta, con el empate a uno en el marcador, cuando el joven delantero brasileño aprovechó un rechace del portero para anotar el gol que vale un campeonato. Ejerció de 'nueve' puro, supo donde colocarse y estuvo atento al mínimo error para definir por bajo ante la salida del guardameta.

Pero el de la pasada madrugada no deja de ser un capítulo más en la resurrección de un Vitor Roque que vuelve a ser diferencial y determinante tras su decepcionante viaje por Europa en las filas del FC Barcelona y del Real Betis. Tigrinho suma ya seis goles (3 en el Brasileirao y otros 3 en el Paulista en 14 partidos) desde que arrancase la temporada en el país sudamericano el pasado 14 de enero.

... y protagonista en las elecciones

Casualidad o no, su gran estado de forma llega en un momento en el que su nombre aparece continuamente en los debates y tertulias sobre las elecciones del FC Barcelona. Sin ir más lejos, en el cara a cara del Grupo Godó entre Joan Laporta y Víctor Font, el 'asunto Vitor Roque' y su controvertido fichaje en 2024 con 18 años a cambio de 30 millones de euros supuso minutos de tensión entre los dos candidatos a la presidencia azulgrana.

Vitor Roque, en su presentación con el Barça / Valentí Enrich

El líder de 'Nosaltres' quiso manifestar sus dudas alrededor de la operación. "Cuando todavía era agente de jugadores, Deco propuso el fichaje de Vitor Roque a Alemany y Cruyff, pero lo rechazaron por 'fair play'. Lo primero que hizo Deco cuando entró en la directiva fue ficharlo. En las cuentas del club se auditaron 30 millones de euros de pérdidas", denunció Víctor Font esta misma mañana. Y Laporta respondió tajantemente: "Lo fichamos por 30 millones de euros y lo hemos vendido por 25,5 más variables y nos hemos guardado un 20% de una futura venta. No mientas".

También se pronunció sobre 'Tigrinho' el responsable deportivo de la candidatura de Joan Laporta, Joan Soler, en una entrevista con SPORT: "Es curioso que se acuerden solo de él y no de todos los otros que hemos fichado. Está jugando muy bien y dicen que hay equipos de la Premier que lo quieren. Si lo traspasan recuperaremos el dinero e incluso ganaremos. Vino muy joven y no se adaptó, pero recuperamos la inversión. Lo peor de todo es que se ha intentado hacer daño a Deco con Vitor Roque".

Sea como sea, lo único que queda claro es que el brasileño es ajeno a cualquier crítica y a todo lo que suceda en Barcelona mientras, a sus 21 años, vuelve a brillar en Brasil de la mano de un Palmeiras vencedor del Campeonato Paulista y que lidera el Brasileirao invicto en las primeras cuatro jornadas. Con todo ese contexto, Vitor Roque incluso suena con fuerza para recalar en la Premier League el próximo mercado de verano. ¿Cuál será su techo?