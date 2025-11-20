Vitor Roque se frota las manos en Brasil

Palmeiras pinchó en casa ante el Vitória. El Verdao encadenó su tercer tropiezo consecutivo y se alejó de un Flamengo que, con tan solo cuatro jornadas más en juego, prácticamente acariciaba el Brasileirao. El 'Fla', sin embargo, se vio sorprendido en el Maracaná por un Fluminense que sentenció el encuentro en un lapso de ocho minutos de la primera mitad. El cuadro que dirige Filipe Luis recortó distancias de penalti, lanzado por un especialista como Jorginho, pero se quedó a las puertas de la remontada y desaprovechó una oportunidad de oro para aumentar su ventaja respecto al Verdao.

Flamengo sabía, antes de encarar su partido ante 'Flu', que Palmeiras y Vitória habían empatado. Vitor Roque, recién llegado de la concentración con Brasil, fue relegado al banquillo por un Abel Ferreira que le hizo saltar al césped tras el descanso.

'Tigrinho', que hacía apenas 24 horas que había jugado con la 'Canarinha', no vio portería pero si revolucionó algo el ataque del Verdao con su entrada.

Al rojo vivo

Sendos tropiezos, pues, dejan el Brasileirao al rojo vivo a falta de cuatro jornadas para el final: Flamengo (71) solo le lleva dos puntos a Palmeiras (69). Los de Abel Ferreira se enfrentan este domingo, precisamente, a Fluminense, y, tres días después, el miércoles 26 de noviembre, al Grêmio de Arthur Melo. El jueves 4 de diciembre visitan al Atlético Mineiro y cerrarán el campeonato, también a domicilio, ante Ceará.

Vitor Roque, fundamental en la remontada del Palmeiras / Agencias

'Fla' se mide el domingo a Bragantino, el próximo miércoles a Atlético Mineiro y sus últimos dos compromisos son ante Ceará y Mirassol. Un duelo que promete emociones fuertes, sobre todo porque en apenas nueve días se verán las caras en la final de la Copa Libertadores que se disputa en el Monumental de Lima.