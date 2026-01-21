Vitor Roque, un fenómeno cultural en Brasil: "Lo hacemos en casa"

Vitor Roque aterrizó en Barcelona en enero de 2024 con el cartel de ser la próxima gran promesa brasileña procedente del Athlético Paranaense. Un goleador incansable que se incorporaba al conjunto dirigido en ese entonces por Xavi Hernández para sumar pólvora arriba y a su vez, formarse para ir encajando poco a poco en el fútbol europeo. Pero no fue así y un corto periodo después, tras pasar también por el Betis, emprendió el camino de vuelta hacia Brasil al firmar por el Palmeiras.

Precisamente, durante la final del Mundial de Naciones de la Kings League disputada en Allianz Parque, hogar del Palmeiras, SPORT pudo hablar con aficionados y periodistas que siguen la actualidad del 'verdao'. Estos, encantados con su rendimiento, nos explicaban que: "Es nuestro jugador favorito".

"Está en un estado de forma increíble. Viene una nueva temporada donde todavía no ha jugado mucho, pero en la anterior marcó en los partidos decisivos. Ante River anotó en los dos encuentros y fue importante en la Libertadores". Los seguidores le agradecen así su gran campaña, que habría sido todo un éxito si el Palmeiras hubiera conseguido salir campeón en la final ante el Flamengo.

"NO PARECE EL MISMO QUE EL DEL BARÇA"

"Nos encanta como juega, tiene un gran físico. Vitor Roque no parece el mismo futbolista que jugó en el FC Barcelona. Para mí no tuvo suficiente tiempo para demostrar lo que valía", fueron algunas de las reflexiones que trasladaron a SPORT los periodistas brasileños.

UN FENÓMENO 'CULTURAL'

Una de las cosas más curiosas qe nos comentaron es que el delantero brasileño se ha convertido en todo un "fenómeno cultural" gracias a sus grandes actuaciones. "Los niños siempre hacen el gesto de 'tigrinho'. Es como el 'suuu' de Cristiano Ronaldo. Cuando marca, puedes ver todos los aficionados haciendo su celebraión". Además, otro seguidor apuntaba que "siempre lo hago en casa".

¿RUMBO AL MUNDIAL?

Pese a ser muy apreciado por todos, no hay unanimidad sobre su presencia en la lista de Ancelotti para el próximo Mundial: "Creo que Ancelotti preferirá a Joao Pedri, Richarlison y quizás incluso Endrick...". Otro apostaba por la entrada de Igor Thiago, quien está entre los máximos goleadores de la Premier League con el Brentford: "Está haciendo el mejor fútbol de su carrera".

Los aficionados del 'verdao' siguen confiando muchísimo en Endrick, quien puso rumbo al Bernabéu tras brillar en el Allianz Parque: "Es muy decisivo. Tiene una personalidad muy fuerte, como ha demostrado en el Madrid".

Arrancan unos meses claves para ambos, donde tendrán que apretar el acelerador si quieren formar parte de una lista de Brasil donde los puestos se venderán carísimos. Uno tendrá que seguir demostrando en el Palmeiras que es un gran goleador, mientras que el otro tiene que darle la vuelta a su temporada aprovechando esta cesión en el Lyon.