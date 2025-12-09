Vitor Roque, elegido en el once ideal del Brasileirao, habla sobre su posible regreso a Europa

El Flamengo de Filipe Luís fastidió los planes del Palmeiras de Vitor Roque al erigirse como justo vencedor de la Copa Libertadores. Danilo, en el minuto 66, fue el autor del único tanto del partido para dar la tercera Libertadores de la historia al Mengão; un resultado que el ex del Barça pudo evitar (o al menos retrasar) si hubiera aprovechado la clara ocasión que tuvo en el 88' para llevar el partido a la prórroga.

Solo ante el guardameta rival desde el punto de penalti, 'Tigrinho' la mandó a las nubes. Abel Ferreira, que no se lo podía creer, se echó las manos a la cabeza. Con el pitido final, el joven delantero no pudo contener las lágrimas y se mostró afectado por la derrota. Sin embargo, el resultado no ha empañado su buen rendimiento desde que volvió del Mundial de Clubes.

Vitor Roque of Brazil's Palmeiras, right, battles for the ball with Guillermo Varela, center, and Danilo of Brazil's Flamengo during a Copa Libertadores final soccer match in Lima, Peru, Saturday, Nov. 29, 2025. (AP Photo/Martin Mejia) / Martin Mejia / AP

El Verdao no pudo superar al equipo de Filipe Luís en el Brasileirao, quedándose a solo tres puntos de un equipo estelar para el nivel que hay en Brasil. Y si el Palmeiras le ha seguido el ritmo esta temporada, es gracias al nivel de jugadores como Vitor Roque, que terminó la liga con 16 goles y 3 asistencias en 33 partidos. Sumando su rendimiento en la Copa Libertadores, el 'Tigrinho' alcanza los 20 tantos y 5 pases de gol. Por ello, fue elegido en el once ideal del Brasileirao con el Premio Bola de Prata de ESPN.

Protagonista en el 'Bola de Prata'

El buen hacer de Vitor Roque lo ha colocado en las quinielas para regresar al fútbol europeo tras su truncada aventura en el FC Barcelona y Real Betis. No obstante, el brasileño, por el momento, solo quiere seguir ayudando al Palmeiras: "Estoy muy feliz en el Palmeiras. Estoy muy enfocado aquí. Siempre va a haber interés, pero mi deseo es quedarme en el Palmeiras. Tengo contrato aquí por bastante tiempo, estoy feliz y enfocado", declaró sobre su futuro.

El XI ideal del Brasileirao / ESPN

Con contrato hasta el 31 de diciembre de 2029, Vitor Roque no quiere tomar una decisión precipitada. Tiene solo 20 años y sabe que, para demostrar que realmente puede triunfar en un grande de Europa, debe mejorar aspectos de su juego, y el Verdao es un buen sitio para hacerlo. Tras la derrota en la Libertadores, Abel Ferreira, como durante el resto de la temporada, mostró su confianza en él, llegando a decir en alguna ocasión frases tan icónicas como que "Vitor Roque era el patito feo y se convirtió en cisne". De momento, el 'Tigrinho' parece que seguirá en Brasil.