Vitor Roque, desolado: se repite la pesadilla a 48 días del Mundial

Cruza los dedos el bueno de Vitor Roque. Tuvo que ser sustituido a los 15 minutos del Palmeiras-Jacuipense de la Copa de Brasil tras sufrir una durísima entrada de Vicente Reis. 'Tigrinho', que regresaba a la titularidad 30 días después de lidiar con molestias en el tobillo izquierdo, abandonó el terreno de juego desolado. El Mundial está a la vuelta de la esquina: empieza en 48 días.

No se lo podía creer. La noche que volvía a ser de la partida en el once de Abel Ferreira tras un mes de ausencia debido a una lesión en el tobillo, fue víctima de una de durísima entrada del futbolista Jacuipense mientras conducía el balón por la banda derecha.

Con aparentes gestos de dolor, el brasileño requirió de inmediato la entrada al césped de los servicios médicos y pidió el cambio. Fue retirado en camilla y no pudo evitar ocultar su dolor y frustración por lo ocurrido.

Otra vez el tobillo izquierdo

La lesión se produjo en el tobillo izquierdo, el mismo que le había estado dando problemas y que le había mantenido fuera de los últimos partidos.

'Tigrinho' trató de ser optimista y publicó un mensaje en sus redes sociales: "Un día a la vez, con la cabeza en su sitio, humildad y mucho trabajo para volver lo antes posible. Gloria a Dios por todo". Suma seis tantos y una asistencia en los 18 partidos que lleva disputados con el 'Verdao' este curso.

La alegría por el triunfo se vio opacada por la temprana lesión de Vitor Roque y, su técnico, Abel Ferreira, señaló que la "agresividad [del rival] nos costó caro en la primera jugada". No se aventuró a ofrecer un diagnóstico sobre sus dolencias, pero sí que admitió con pesimismo que la situación del delantero no parece ser "muy buena".

Lo dicho. En 48 días arranca el Mundial más grande de la historia y la 'Canarinha' debuta el 14 de junio ante Marruecos. Vitor Roque, sin embargo, no formó parte de la última convocatoria de un Carlo Ancelotti que anunciará la lista definitiva el próximo 18 de mayo.

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El entrenador italiano citó a los siguientes atacantes para el anterior parón de selecciones: Vinicius (Real Madrid), Rodrygo Goes (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Lyon), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Joao Pedro (Chelsea), Igor Thiago (Brentford) y Rayan (Bournemouth).