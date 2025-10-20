Este no es el Vitor Roque del Barça

¿Por qué Vitor Roque no triunfó en el FC Barcelona? ¿Y por qué tampoco en el Betis? Lo cierto es que la andadura del delantero brasileño fue todo un fracaso. Ya sea por juventud, por inexperiencia, por mala suerte... pero la aventura de 'Tigrinho' en tierras catalanas y andaluzas no estuvo a la altura de lo que se esperaba tras despuntar en Brasil.

Fijémonos en los números. Aunque en el Barça apenas tuvo oportunidades de demostrar su potencial como '9', disputó tan solo 16 partidos con la camiseta azulgrana, tampoco estuvo acertado en estas escasas oportunidades. Anotó dos tantos en 353 minutos, dejando la sensación de no estar todavía preparado para rendir en un club de este calibre.

Vitor Roque celebra el tanto que le macó a River en la Libertadores / 'X'

En el Betis, más de lo mismo. A pesar de que contó con la confianza de Manuel Pellegrini, que desde el principio creyó en las posibilidades de Vitor Roque, su paso en el cuadro andaluz también dejó frío a los aficionados béticos. De verdiblanco, disputó 1733 minutos en 33 partidos, con unos números de siete goles y dos asistencias.

Pero ese Vitor Roque sin confianza, sin olfato goleador y que, en ocasiones, incluso parecía ser algo torpe sobre el césped ya forma parte del pasado. La nueva vida de 'Tigrinho' es muy diferente a su etapa en el Barça o el Betis, ya vuelve a ser él mismo, ese jugador que enamoró a los grandes clubes europeos e impulsó a los azulgranas a apostar fuerte por su incorporación.

¡Qué golazo de Vitor Roque! / @_papoboleiros

Ya tan solo hay que fijarse en su forma de jugar, su felicidad sobre el verde y su excelente punto físico. Está en un momento muy dulce. Se sobrepone a sus defensores, está más rápido que nunca y, sobre todo, vuelve a ser ese 'killer' imparable cuando tiene una oportunidad de cara a portería. Y todavía hay que darle más mérito por su complicado inicio también en Palmeiras.

No suele ser habitual, pero la paciencia es un gran aliado en el mundo del fútbol, donde todo va demasiado rápido. En sus 31 primeros partidos con el 'Verdao' anotó únicamente 4 tantos, mientras que lleva 13 goles en sus últimos 15 encuentros. La racha continuó esta madrugada con otro tanto frente al Flamengo, aunque su equipo acabó perdiendo.

Teniendo en cuenta este enorme rendimiento de Vitor Roque, vuelven a resurgir los pensamientos sobre si puede trasladar este gran nivel al fútbol europeo. Su primera experiencia de la mano del Barça y del Betis fue decepcionante, pero a veces la vida te da segundas oportunidades. ¿Se hará realidad la promesa que cautivó al mundo del fútbol?