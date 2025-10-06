Vitor Roque, acusado de homofobia en Brasil

Vitor Roque ha vuelto a ser noticia en Brasil. Y esta vez no es por sus goles, que están siendo y muchos estos últimos meses con Palmeiras; el brasileño hizo una publicación en su cuenta de Instagram que muchos aficionados en redes sociales identificaron como contenido homofóbico.

Todo sucedió tras la victoria del Palmeiras 3-2 sobre el Sao Paulo. El delantero brasileño, eufórico tras conseguir los tres puntos ante su rival, publicó en Instagram una imagen de un tigre mordiendo en el cuello a un ciervo. "Esto es Palmeiras: ¡luchando hasta el final y sin rendirse jamás! Gloria a Dios por la victoria y el gol. Seguimos adelante", escribió el delantero en la publicación.

Un ciervo, el motivo de la polémica

El problema llegó cuando muchos aficionados en redes sociales se dieron cuenta de que en Brasil, el término "veado", ciervo en español, se asocia con una jerga peyorativa para referirse a la homosexualidad. En su intento de burlarse de su rival, Vitor Roque terminó salpicando de manera indirecta al colectivo, algo que el club no dejó pasar.

El Palmeiras emitió un comunicado explicando la situación: "En cuanto se enteraron de una publicación del delantero Vitor Roque en redes sociales el domingo por la noche, la directiva del Palmeiras habló con el joven jugador y le explicó que provocaciones como esta ya no tienen cabida en el fútbol, ya que pueden derivar en violencia. El deportista comprendió y borró la imagen de su cuenta inmediatamente". Vitor Roque eliminó su publicación al instante y el fuego fue apagado.

Vitor Roque podría haber cometido una infracción del artículo 243-G del Código de Justicia Deportiva Brasileño (CBJD), que castiga actos discriminatorios, desdeñosos o ultrajantes cometidos por motivos de origen étnico, raza, sexo, color, edad, tercera edad o discapacidad, con el objetivo de proteger la dignidad y la igualdad en el deporte. Las sanciones, de darse, podrían ir desde de cinco a diez partidos sin jugar.