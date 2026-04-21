Luis Enrique: "Si alguien espera ir a tomar Coca Cola y comer... que se olvide"

Lo que año con año solía ser una temporada sin complicaciones para conquistar la Ligue 1 de Francia se ha convertido en una compleja travesía para el PSG de Luis Enrique, que se mantiene en el liderato apenas por un punto de diferencia.

En plena carrera por la Ligue 1, donde el RC Lens le sigue el paso en el subliderato, el PSG recibirá este 22 de abril la visita del Nantes en un partido pendiente de la jornada 26, en un partido en el que no contará con Vitinha en su juego.

El mediocampista portugués sufre "una inflamación en el talón derecho", que le obligó a abandonar el último partido del equipo (ante el Lyon) después de apenas 39 minutos de juego. Sin uno de sus mejores jugadores, Luis Enrique deberá seguir empleando rotaciones que no solo cubran la baja, sino también rindan en el campo.

Sin garantías ante el penúltimo

Pese a recibir al penúltimo clasificado Nantes, Luis Enrique no se precipitó en pronosticar una victoria para su PSG y por el contrario, advirtió de las capacidades de su rival.

"Será muy difícil. Si alguien espera ir mañana al Parque de los Príncipes a tomar Coca Cola y comer... que se olvide. Si esperan un partido fácil, que se olviden. Hay una diferencia (de nivel entre equipo), eso está claro. Tenemos que demostrar esa superioridad en el campo", aseguró el técnico del PSG en la rueda de prensa previa al partido.

Sin ceder terreno

Después de la derrota (1-2) el fin de semana ante el Lyon, 'Lucho' dejó en claro que el partido es tan importante para los parisinos en su disputa por la liga, como lo es para el Nantes en su objetivo por la salvación.

"Necesitamos los puntos para ganar la liga. Para los equipos en apuros, estas son sus últimas oportunidades para mantenerse en la Ligue 1 y son partidos muy complicados", sentenció el técnico del PSG.

En la primera mitad de la Ligue 1, el PSG rescató un triunfo por la mínima (0-1) en calidad de visita, mientras que la última vez que el Nantes visitó el Parque de los Prínciper (en abril de 2025), logró un valioso empate (1-1).

Apenas el último fin de semana, el Lyon sacó una victoria como visitante en París / EFE

Altas y bajas

Pese a la baja de Vitinha, el PSG sí recuperó ya a Fabián Ruiz. El mediocampista español jugó los últimos 20 minutos del juego ante el Lyon el pasado 19 de abril, sumando sus primeros minutos después de tres meses lesionado.

De cualquier manera, sería demasiado pronto para contar con el español desde el inicio del encuentro.

"Fabián (Ruiz) necesita más partidos y minutos para recuperarse. Nos alegra que haya jugado los últimos minutos contra el Lyon, es positivo tanto para él como para el equipo", expresó Luis Enrique.

Del mismo modo, al abordar el tema Vitinha, prefirió no precipitarse y simplemente aseguró que el equipo analizará su progreso "con calma y tranquilidad", tomando en cuenta la preparación del equipo para disputar también las semifinales de la Champions League ante el Bayern Múnich el próximo 28 de abril y 6 de mayo.

Vitinha, del PSG, durante el partido frente al Lyon / EFE

Con la mira en Francia y Europa

Mientras los parisinos no aflojan en la carrera por la liga, ha logrado colarse también hasta las semifinales de la Champions League, donde defiende el título conquistado en 2025 y busca repetir. La alta exigencia de ambas competencias a obligado a la rotación de jugadores y para gestionar su desgaste físico.

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"Sería muy fácil decir que estoy gestionando muy bien (a los jugadores) y que estoy intentando ganar todos los partidos. Hay que ver las cosas con perspectiva y la experiencia", aseguró el entrenador catalán a la vez que afirmó que mantenerse con opciones de ganar títulos "motiva a los jugadores".