¡Lo nunca visto! Mamadou Diakhon aparece al mismo tiempo en la lista de convocados de dos selecciones diferentes

El fútbol de selecciones se parece cada vez más al fútbol de clubes. Son muchas las naciones que pelean entre ellas para convencer a futbolistas que poseen la doble nacionalidad. Suele verse sobre todo en categorías inferiores, pero hay ocasiones en las que una selección absoluta apuesta prematuramente por jóvenes perlas para evitar que en un futuro puedan decantarse por otro combinado. Muy sonado fue, por ejemplo, el caso de Munir El Haddadi o, más recientemente, el de Lamine Yamal. Ambos recibieron la llamada de España mientras Marruecos les tentaba.

Pero la disputa por convocar a jugadores entró en una nueva dimensión este jueves con el futbolista Mamadou Diakhon como protagonista. Y es que el delantero del Brujas ha sido citado para el próximo parón internacional... ¡por dos selecciones a la vez!

El extremo izquierdo, de tan solo 20 años, aparece al mismo tiempo en la lista de seleccionados tanto de Senegal como de Francia Sub-21, una situación totalmente surrealista que obligó al jugador a tomar una decisión que, probablemente, sea trascendental en su carrera deportiva, puesto que una vez debute con una selección absoluta ya no podrá modificar su decisión.

La primera relación de futbolistas en la que apareció Diakhon (nacido en Estrasburgo en 2005) fue la de las categorías inferiores francesas. El entrenador Gérald Baticle decidió apostar por el joven futbolista del Brujas en una selección hecha pública sobre las 15 horas del mediodía y que cuenta con nombres de nivel élite como Leny Yoro (Manchester United), Coulibaly (Mónaco), Mayulu (PSG) o Mathys Tel (Tottenham).

Sin embargo, Senegal no tardó ni dos horas en reaccionar al darse cuenta de que podría perder a una de las jóvenes perlas del panorama europeo. El seleccionador Pape Thiaw, sobre las 17 horas, también le incluyó en su lista en un movimiento más que acertado teniendo en cuenta la postura final de Diakhon, uno de los mejores asistentes jóvenes de Europa promediando un pase de gol cada 109,7 minutos, por delante de estrellas como Fermín López, Pedri, Lamine Yamal o Cherki.

Según sus propias publicaciones en redes sociales como Instagram, el extremo tiene clara su decisión: acudirá a la llamada de Senegal. Lo demostró con una serie de cuatro fotografías en las que se mostró orgulloso de haber sido convocado para los amistosos del 28 de marzo contra Perú en París y del 31 de marzo contra Gambia en Diamniadio.

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"Bienvenido al equipo nacional de Senegal", escribía paralelamente la cuenta oficial de la Federación Senegalesa de Fútbol, que también ha llamado por primera vez al central Nobel Mendy del Rayo Vallecano.