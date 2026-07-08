Una visita muy especial para Jordi Cruyff... y Míchel

En una semana durísima para el fútbol brasileño, con la eliminación de la Canarinha en los octavos de final del Mundial a manos de la Noruega de Haaland (1-2), la 'torcida', que está muy enojada y decepcionada, mira hacia atrás y siente añoranza de los 'craques' que engrandecieron el mito de la Seleção y de su 'jogo bonito'. Y una de las insignias de este Brasil admirado en todo el planeta es, sin duda, Zico.

El legendario exfutbolista carioca, de 73 años, que se encontraba de paso en Ámsterdam antes de emprender vuelo hacia Japón, donde participará en su campus Zico 10 Camp, protagonizó una visita muy simbólica a las instalaciones del Ajax, promovida por los agentes de Caio Henrique, Giuliano Bertolucci y Lecca de Camargo.

El 'craque' carioca conoció de primera mano la estructura de la entidad y los detalles del interesantísimo proyecto de reconstrucción deportiva que impulsa y capitanea Jordi Cruyff desde los despachos como director deportivo y que tiene ahora su extensión en el banquillo con Míchel, en su primera experiencia internacional tras dejar el Girona.

Míchel, Zico y Jordi Cruyff en la sede del Ajax / @afcajax

"Estoy inmensamente agradecido a todos los integrantes del Ajax. Es un club que siempre me encantó y admiré. He sido muy bien recibido por Jordi, hijo de uno de los mayores futbolistas de la historia, Johan Cruyff. La estructura que hay es fantástica", ha explicado Zico, que también se encontró con Sjaak Swart, 'Míster Ajax', el futbolista, ahora con 88 años, que más vistió la camiseta de la entidad. "Jugamos uno contra el otro en 1979, en un amistoso entre la selección brasileña y el Ajax, que ganamos 5-0, y que se disputó en el estadio del Morumbi, en São Paulo", recordó el exinternacional canarinho.

Especialmente emocionado se mostró Míchel cuando pudo conocer a Zico. El extécnico del Girona ya está de pleno en los trabajos de pretemporada, intentando formar un equipo que recupere el trono de la Eredivisie, competición que el Ajax no conquista desde la temporada 2021-22.

Caio Henrique, lateral izquierdo del Ajax, con Zico / @zico

Dos de los fichajes estrella de los neerlandeses son Marc-André Ter Stegen, que llega cedido del Barça a petición del propio Míchel, y el lateral izquierdo Caio Henrique, fichado del Mónaco por 10,5 millones de euros más variables.

Zico intercambió experiencias con el propio Caio Henrique, que puede regresar a la Seleção en la fecha FIFA de septiembre, y con el otro brasileño de la plantilla, el lateral derecho Lucas Rosa.