¡La virgen, Di María! Golazo olímpico para amargar a Boca Juniors

Cuando las aficiones del fútbol sudamericano piden a sus ídolos volver de los grandes de Europa para un retiro dorado, exactamente exigen lo que Ángel di María está consiguiendo con Rosario Central en el campeonato argentino.

El veterano extremo argentino de 37 años regresó de su periplo por el Viejo Continente para liderar al 'Canalla' de su vida, club donde debutó y desde donde saltó a la fama. Y vaya si lo está consiguiendo. El 'Fideo', figura desde su debut, volvió a brillar una vez más ante Boca Juniors en el empate 1-1, rescatando la igualada gracias a un golazo olímpico que nació en su bota izquierda.

El choque, válido por la octava jornada del torneo del fútbol argentino, tuvo también como atractivo adicional el cruce entre dos campeones del mundo con la selección argentina en Qatar 2022: el propio Di María y Leandro Paredes, mediocampista del conjunto visitante. El encuentro tuvo todos los condimentos: ida y vuelta permanente, pasajes de mucha emoción, figuras de jerarquía mundial y una joya que quedará en la memoria.

El partido, disputado en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario, comenzó con ventaja para Boca Juniors gracias a la anotación de Rodrigo Battaglia a los 20 minutos del primer tiempo.

GOLEADOR Y FIGURA

El centrocampista, con un remate preciso, abrió el marcador para los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que volvía a la que fue su casa durante varios periodos. 'Miguelo' tuvo cinco ciclos al frente de Central y volvió a dirigir en el Gigante de Arroyito, escenario donde ha escrito parte importante de su carrera como técnico.

Sin embargo, apenas cuatro minutos más tarde llegó la respuesta rosarina. Di María ejecutó un tiro de esquina desde la derecha con gran efecto que se cerró sobre el arco defendido por Leandro Brey, superando al guardameta y transformándose en un gol olímpico que decretó el 1-1 definitivo.

Desde su vuelta, Di María registra ya siete partidos con la camiseta '11' de Rosario Central, apuntándose cuatro goles que tienen al equipo en la sexta posición del Grupo B con 11 puntos. El 'Canalla', de hecho, suma solo tantos en el torneo, dando cuenta de la importancia del 'Fideo' en su regreso.