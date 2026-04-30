La viral reacción de Henry tras el Atlético-Arsenal: "Todos sabíamos lo que podía pasar en Madrid. Estábamos en la Luna y hoy hemos vuelto a la Tierra"

Thierry Henry, leyenda del fútbol y comentarista deportivo, alucinó con el Paris Saint-Germain-Bayern Múnich. Su análisis del partido, que terminó con un impresionante 5-4 en el Parque de los Príncipes, dio la vuelta al mundo, alabando la valentía de Luis Enrique y Vincent Kompany por plantear un partido tan trascendental con tanta alegría y atrevimiento.

"Últimamente comentábamos que veíamos equipos que no arriesgaban, jugadores que no regateaban, equipos que jugaban para no perder en lugar de para ganar... Esta noche, sí que arriesgaron mucho. Llevamos un par de años quejándonos de que el fútbol es aburrido, y este partido no lo fue. Me lo pasé genial, y creo que todo el mundo en casa también. Fue una locura", comentó, aún con la euforia del directo.

Acababa de presenciar una auténtica oda al fútbol. Un partido muy vertical, ultraintenso y que pasó por fases muy distintas. Del 0-1 de Kane al 5-2 de Dembélé en menos de una hora, en un partido que acabó muy ajustado: Upamecano y Luis Díaz, con solo 4 minutos de diferencia, dejaban todo abierto a falta de más de 20 minutos para que sonara el pitido final.

Con el duelo terminado en París, este miércoles tocaba poner el foco en Madrid. El Metropolitano acogía la ida de semifinales contra el Arsenal de Mikel Arteta, un duelo que se cerró con empate a goles (1-1), y que, a los ojos de Henry, "nos devolvió a la Tierra". El listón estaba muy alto, para ser honestos. Gyökeres abrió la eliminatoria desde los once metros tras un penalti que él mismo provocó y Julián Álvarez igualó también desde el punto fatídico tras unas manos absurdas de Ben White.

Gyökeres celebra el 0-1 de penalti en el Metropolitano / EUROPA PRESS

"El martes, con el PSG 5-4 Bayern, estábamos en la Luna. Ahora estamos de vuelta en el planeta Tierra", indicó el exfutbolista francés de 48 años en CBS Sports. Leyenda del Arsenal, al exdelantero le hubiese gustado llegar al Emirates con un triunfo: "En París sucedió lo que esperábamos. Todos lo disfrutamos. Fue extraordinario. También esperábamos lo que iba a pasar en Madrid. Creo que el mundo del fútbol esperaba lo que vio esta noche. No hubo muchas ocasiones. El gol fue a balón parado al final del partido porque hubo dos penaltis", añadió.

Henry también apuntó que "hay distintas maneras de jugar; en el PSG-Bayern vimos fútbol total y hoy vimos simplemente fútbol. Hay diferentes maneras de hacerlo", explicó. "Si eres el Arsenal, jugar fuera de casa es una estrategia a la antigua y también sabemos lo que representa el Atlético", añadió. ¿Quién se llevará el billete a Budapest?