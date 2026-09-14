La viral publicación de la Fiorentina comparando a Mastantuono con Messi: "¡Batido el récord!"

Franco Mastantuono se está reencontrando con su fútbol en Italia. El delantero de la Fiorentina, cedido por el Real Madrid, firmó un hat-trick este fin de semana ante el Venezia y dio un rayo de luz a un equipo en crisis.

No ha sido un inicio de temporada fácil para el argentino. Su equipo perdió sus tres primeros partidos ligueros y su entrenador, Fabbio Grosso, fue destituido apenas tres meses después de asumir el cargo. Ahora, con Paolo Vanoli, que regresa al club, Franco ya ha firmado su primera gran actuación y ha asegurado los primeros tres puntos para el equipo viola.

Además, el argentino lo ha hecho batiendo un récord de Leo Messi. Con sus tres goles, Mastantuno se convirtió en el argentino más joven en anotar un hat-trick en una de las cinco grandes ligas europeas, con 19 años y 28 días.

Messi lo consiguió en el clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou siendo 231 días mayor que él (19 años y 259 días), mientras de Mauro Icardi lo hizo con 19 años y 343 días.

La publicación del club comunicando el récord se hizo rápidamente viral. No solo por los nombres, sino por el protagonismo que la entidad le da al nuevo propietario americano del club, lo que ha generado bastante indignación entre la afición 'viola'.

"La Fiorentina de Giuseppe B. Commisso alcanza otro importante hito", dice el texto de la publicación, algo que también se repite en la creatividad publicada.

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Con el triplete de goles ante el Venezia, Mastantuono se convirtió, además, en el jugador de fuera de Italia más joven en conseguirlo en la historia de la Fiorentina, tras superar a Claudio Desolati.