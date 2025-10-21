Vincenzo Italiano, entrenador del Bolonia, ingresado por una neumonía

El italiano Vincenzo Italiano, entrenador del Bolonia, fue ingresado el lunes en un hospital de la ciudad boloñesa, donde estará al menos cinco días debido a una neumonía "de probable origen bacteriano" que requiere de tratamiento específico con antibióticos.

"Ayer, Vincenzo Italiano fue ingresado en el Policlínico Sant'Orsola-Malpighi, en la unidad de neumología, debido a una neumonía de probable origen bacteriano (no relacionada con la COVID-19), por lo que fue necesario iniciar un tratamiento específico con antibióticos", informó este martes el Bolonia.

"El técnico permanecerá ingresado en el hospital durante unos cinco días. Actualmente, su estado clínico está mejorando lentamente. En los próximos días se ofrecerán más información al respecto. Todo el club le desea a Vincenzo una pronta recuperación", añadió el comunicado.

Italiano no podrá, por tanto, dirigir a su equipo este jueves, en el duelo de Liga Europa ante el FCSB; mientras que para el próximo duelo de Serie A su presencia está en duda.

El próximo domingo 26, el Bolonia se medirá al Fiorentina, último equipo que entrenó Italiano antes de fichar por el combinado boloñés y que deseó a su extécnico una pronta recuperación.

"De parte de todo el Fiorentina, le deseamos una pronta recuperación a Vincenzo Italiano", expresó en redes sociales.