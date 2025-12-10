El Villareal, sin margen de error ante el Copenhague

El plácido momento del Villarreal en la liga contrasta con su complicada situación en Europa, donde ocupa la antepenúltima posición con solo un punto en la tabla de la Champions. Este miércoles (18:45h) recibirán a un Copenhague también en horas bajas, aunque sin la urgencia que acompaña a los 'groguets', necesitados de una victoria para seguir con vida. Los daneses, tras ganar al Kairat, suman cuatro puntos y se colocan a solo dos de la zona de 'play-off'.

El Villarreal, en cambio, llega tocado tras el duro golpe en el Signal Iduna Park (4-0), su tercera derrota consecutiva después de caer ante Pafos y Manchester City. Superado ya el ecuador de la fase de la liga, cada partido se convierte en una final para los de Marcelino, que todavía buscan su primera victoria para intentar sacar la cabeza de los puestos rojos.

Otra asignatura pendiente del Villarreal en Champions es el gol. Apenas ha marcado dos tantos en lo que va de torneo, ambos en el mismo partido, en el empate frente a la Juventus. El georgiano Mikautadze, que ya vio puerta contra el Getafe, se perfila como una de las grandes esperanzas para mejorar esos números. Comparte este pobre registro con el Slavia de Praga, mientras que solo el Ajax, aún sin puntuar, presenta un balance peor con un único gol.

Mikautadze celebra su gol contra el Getafe / Andreu Esteban / EFE

Los daneses, sin triunfos en territorio español

Será el primer enfrentamiento entre ambos clubes. El Copenhague visita la Cerámica con tres puntos de ventaja en la clasificación, aunque los precedentes no le acompañan: en 15 intentos, nunca ha logrado derrotar a un equipo español, con un balance de seis empates y nueve derrotas.

El Villarreal no podrá contar con Juan Foyth, expulsado con roja directa ante el Dortmund por evitar con la mano un disparo de Adeyemi bajo palos. A su baja se suman las de Gerard Moreno y Mouriño, lesionados, que ya se perdieron el último compromiso liguero. En el Copenhague, el mediocentro Lukas Lerager también será baja por acumulación de tarjetas.

Los daneses llegan con la intención de reivindicarse tras dos derrotas seguidas en liga, que los acerca peligrosamente a la zona del play-off de descenso. No es una situación habitual para un equipo que el curso pasado firmó un doblete conquistando liga y copa. Este miércoles intentarán romper el registro frente los equipos españoles, sabiendo que los dos rivales restantes (Nápoles y Barça), serán aún más complicados.