¡Al habla el vigente ganador! Rodri se moja sobre el Balón de Oro: "Sería brutal..."

El fútbol mundial se prepara para vivir mañana lunes una de sus noches más esperadas. En menos de 24 horas, el Théâtre du Châtelet de París volverá a ser escenario de la gala del Balón de Oro 2025, el premio más prestigioso que puede recibir un futbolista.

La presente edición está marcada por el duelo Ousmane Dembélé-Lamine Yamal, dos claros merecedores de un trofeo que solo se podrá llevar uno.

Son muchos los referentes del fútbol mundial que se han pronunciado en los últimos días sobre sus favoritos. Desde Luis Enrique hasta Luis de la Fuente. Todos ellos se mojan sobre quién debe recibir el Balón de Oro. Y el último en hacerlo fue ni más ni menos que el vigente ganador.

Rodri Hernández, en declaraciones a EFE y al Diario AS tras el encuentro entre el Arsenal y el Manchester City (empate a uno), desveló su deseo de cara a este lunes, aunque ofreció varias opciones como posibles sucesores que le harían especial ilusión.

Dos españoles

El centrocampista internacional con España, que no podrá estar presente en el Théâtre du Châtelet de París, deseó que el Balón de Oro "lo gane un compañero" y mencionó, en la zona mixta del Emirates Stadium, tanto a Pedri como a Lamine Yamal como dos de sus favoritos.

Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro 2024 / EFE

"Este año lo veré desde la tele, pero ojalá que lo gane un compañero, Lamine, Pedri, el que sea. Me encantaría, es una fiesta del fútbol y que lo gane el mejor", dijo Rodri Hernández, que derrotó el año pasado a jugadores como Vinicius para proclamarse ganador del Balón de Oro y sumar el segundo trofeo de la historia a nivel español.

¿Dos Balones de Oro consecutivos?

Entre los grandes candidatos este 2025 no parece encontrarse Pedri, pero sí Lamine Yamal, con opciones frente a un Ousmane Dembélé que se erige ligeramente como el gran favorito a conquistar el trofeo. En caso de llevárselo el de Rocafonda, sería el segundo Balón de Oro consecutivo que recibiría España.

"Sería brutal, hablaría un poco del momento del fútbol español. Ojalá que sea así y que vengan muchos más, porque estamos en un momento muy bueno", concluyó Rodri Hernández.