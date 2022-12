El vídeo viral de Pelé haciendo todo lo que los cracks mundiales harían años después

Las redes han compartido un vídeo en el que 'O Rei' hacía los gestos técnicos que después repetirían los mejores jugadores del planeta "Toda jugada que hayas visto de tu jugador favorito, Pelé ya la hizo primero"

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, es considerado, para muchos, el mejor jugador de la historia del fútbol. Tras las últimas noticias sobre su estado de salud tras pasar a cuidados paliativos, muchas han sido las reacciones para darle ánimos en los momentos difíciles.

En las últimas horas, también por las redes sociales se ha viralizado el contenido que recordaba los mejores años de Pelé, que le permitió levantar hasta tres copas del mundo.

En especial, uno que recordaba que "toda jugada que hayas visto de tu jugador favorito, Pelé ya la hizo primero".

En el vídeo, una recopilación de jugadas míticas de cracks mundiales como Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldo Nazario, Andrés Iniesta, Ronaldinho, Diego Armando Maradona, Roberto Carlos, etc, con después un corte de 'O Rei' realizando el mismo gesto técnico futblístico.

Everything you see your favourite player doing, Pelé did it first.



The King of Football 🤴🏿pic.twitter.com/RqJPc4EJby