Así es la vida de Endrick en Lyon: un fisio que abandonó el Madrid, cocinero de estrella Michelin y un 'filmaker' personal

El estado de forma de Endrick es impresionante. Ni el más optimista podía imaginarse que iba a ser tan determinante en Lyon, y especialmente tras un tiempo de adaptación inexistente. Cinco goles y una asistencia en cinco partidos demuestran que el brasileño tenía muchas ganas de reivindicarse en el Groupama Stadium.

Invisible para Xabi Alonso, Endrick abandonó el Santiago Bernabéu con la sensación de que no le habían dejado demostrar todo lo que puede ofrecer. Paulo Fonseca, por contra, sí confió en él desde el primer día y el brasileño le está respondiendo con goles y actuaciones sensacionales.

Aunque en el fútbol es imposible rendir al cien por cien cada partido, Endrick se está manteniendo en la cresta de la ola. Y quiere hacerlo durante el máximo tiempo posible. De hecho, uno de sus objetivos es estar en el Mundial con Brasil y sabe que necesita seguir en esta maravillosa dinámica para convencer a Carlo Ancelotti.

Un grupo de trabajo de siete personas

Sin ánimo de dejar ningún factor en manos de la fortuna, Endrick se marchó a Francia decidido a cumplir sus metas. 'El Chiringuito' desveló que ese viaje no lo ha hecho solo: hasta siete personas le han acompañado para que todo salga perfecto.

Marcos Benito explicó que Endrick “se ha llevado a Lyon a un grupo de trabajo de siete personas”. Seguramente, la más influyente de todas ahora mismo es, a su parecer, “Guido Spirandelli, fisio del Real Madrid las últimas cuatro temporadas”. “Guido ha decidido abandonar el Real Madrid y apostar por el proyecto de Endrick. Es un quinesiólogo de 38 años que inició su camino en el deporte en el rugby. Ahora es uno de los fisios más importantes a nivel mundial”, explicó.

Spirandelli tomó esta arriesgada decisión porque “cree que en Endrick hay un proyecto de estrella, por eso lo ha acompañado en Lyon, una etapa que sabe que será corta”. Pero Endrick tiene mucha más compañía.

Cocinero de estrella Michelin y un 'filmaker'

El delantero del Lyon tiene también a “un cocinero con estrella Michelin, que ha trabajado en Estados Unidos. Es el que le ayuda con todo el tema de nutrición, en comunicación con el Olympique de Lyon”. Y a “dos personas que le asesoran en su comunicación, a otras dos personas que le ayudan en el día a día en todos los niveles, gente de su agencia y amigos de la infancia. Le ayudan a moverse, a solucionar problemas… Y a un fotógrafo y filmmaker que se ha traído de Brasil, que le ayuda con sus campañas y patrocinadores”.

A sus 19 años, Endrick está enfocado en sacar su máximo rendimiento. Si no lo consigue, por medios y recursos no será. “Endrick es prácticamente una multinacional”, aseguraban en el citado programa.