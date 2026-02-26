Victor Osimhen, estrella de la Champions y polémica por su futuro

Victor Osimhen es un jugador diferente, de esos que no pasan desapercibidos. Es capaz de deslumbrar con su talento y determinación, pero también de generar polémica con sus decisiones dentro y fuera del campo. Una vez más, el delantero nigeriano fue protagonista sobre el césped gracias a un aporte clave para su equipo, aunque sorprendió al no celebrar su gol.

Tras el milagro de la Juventus, que logró igualar los tres goles en contra del partido de ida y forzar la prórroga, Osimhen apareció en el momento que marcan los grandes. Con un disparo preciso superó a Perín y prácticamente selló el pase del Galatasaray a octavos de final.

Sin embargo, llamó la atención que en un instante tan crucial no celebrara su tanto. Algunos interpretaron esta decisión como una señal sobre un posible futuro en la Juventus, especialmente tras los rumores que han circulado en las últimas semanas en medios italianos.

Y es que el vínculo entre el delantero y el actual entrenador de la Juventus permanece inquebrantable, incluso después del histórico triunfo de Osimhen en el Scudetto con el Nápoles. En declaraciones realizadas la víspera del partido, el nigeriano expresó su eterna gratitud hacia el técnico que lo transformó en un futbolista de talla mundial: "Spalletti sacó lo mejor de mí en el Nápoles, se preocupaba tanto que dormía en el campo de entrenamiento. Estoy en deuda con él. Le debo tanto. Jugar en la Juve sería un privilegio".

Esta muestra pública de afecto de Osimhen hacia Spalletti ha desatado rumores sobre un posible futuro en Turín. El internacional nigeriano nunca ha ocultado su admiración por la 'Vecchia Signora' e incluso ha confirmado que existieron negociaciones durante la gestión de Cristiano Giuntoli.

No obstante, pese a la evidente conexión entre jugador y entrenador, el camino hacia un reencuentro permanente está lleno de obstáculos logísticos y financieros. Osimhen tiene contrato con el Galatasaray hasta junio de 2029 y, aunque estaría encantado de regresar a la Serie A, todo apunta a que será complicado que abandone el Galatasaray.

Está demostrando que es uno de los mejores '9' del fútbol europeo. Con 16 goles y cinco asistencias en 24 partidos, demuestra que tiene el arco entre ceja y ceja, pero también lo ha reafirmado en grandes escenarios. Ha sido elegido el mejor jugador del partido (MOTM) en hasta cuatro encuentros de la Champions League, ante Ajax, Bodø/Glimt, Liverpool y Juventus.