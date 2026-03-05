Las vibraciones de El Palacio ponen en peligro el debut de Coudet

A una semana del estreno liguero de Eduardo Coudet como nuevo técnico de River Plate, cabe la posibilidad de que el partido ante Club Atlético Huracán sea a puerta cerrada. El motivo es el derrumbe de un parking en un complejo cercano al Estadio Tomás Adolfo Ducó, el feudo de Huracán.

De hecho, el partido entre Huracán y Belgrano de esta semana ya tuvo que disputarse sin la presencia de aficionados para evitar vibraciones que pudieran suponer un agravio todavía mayor. Los daños que ha producido el desprendimiento de una losa afectó a varios vehículos en uno de los bloques del barrio Estación Buenos Aires.

Vecinos evacuados

Fruto del percance, se han evacuado a más de 300 vecinos de la zona, tal y como apunta el Diario Olé. La incertidumbre es tal que todavía no saben cuándo van a poder regresar a sus casas y, por ende, el fútbol -que es la cosa más importante de las menos importantes, que se suele decir- también se ha visto afectado ante una situación sumamente delicada y de máxima precaución. Mientras tanto, los expertos en la materia trabajan para poner luz y determinar el veredicto del escenario final para que Huracán y River se vean las caras.

Por el momento y hasta que se resuelva la situación, Club Atlético Huracán ha puesto las instalaciones a disposición de los vecinos; mientras que paralelamente se trabaja la opción de que se pueda disputar el partido ante River con público. Un estadio que puede llegar a albergar a 48.314 espectadores. La disyuntiva más probable es: o se juega a puerta cerrada o habrá que buscar un nuevo hogar momentáneo para disputar lo que se considera algo más que un simple encuentro para ambas aficiones.