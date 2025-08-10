Vía libre para Arnau Tenas

El Mundial de Clubes certificó que el Paris Saint-Germain no es invencible. Llegaba como gran favorito después de alzar un triplete histórico con la consecución de la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, pero fue totalmente superado en la final por el Chelsea. Los de Luis Enrique no fueron capaces de desarrollar su habitual juego y se vieron superados por los ingleses liderados por un excepcional Cole Palmer.

Pero en París tienen claro la respuesta a este importante fracaso. Pese a completar una temporada prácticamente inmejorable con el único borrón del tropiezo en la competición internacional disputada en Estados Unidos, el club francés es consciente de los puntos a mejorar y las necesidades que hay dentro de la plantilla parisina.

Adiós al Septete en el PSG / EFE

La dirección deportiva del PSG ya trabaja a contrarreloj para reforzar al equipo en varias posiciones antes del inicio de la competición oficial. Una de las demarcaciones a apuntalar es la defensa y, en ese sentido, el fichaje de Ilya Zabarnyi está al caer. El central ucraniano aterrizará en París procedente del Bournemouth a cambio de más de 60 millones de euros.

Y aún hay más. Aunque a priori la portería no parecía una prioridad, la 'guerra' abierta con Gianluigi Donnarumma ha acelerado los movimientos en esta posición. El portero italiano, con contrato hasta 2026, tan solo se abre a ampliar su vínculo bajo una importante mejora económica que el PSG no está dispuesto a asumir.

Donnarumma, dolido por la lesión de Musiala / @donnarumma

Es por ello que el club francés anunció este sábado el fichaje de Lucas Chevalier, guardameta procedente del Lille, que aterriza en el Parque de los Príncipes por una cantidad de 40 millones de euros. Los parisinos, de esta forma, se cubren las espaldas ante una posible salida de Donnarumma.

Aunque es más que probable, todavía no esta asegurada la marcha del italiano y existe una sobrepoblación evidente en la portería. Con Chevalier como presumible portero titular, la incógnita de Donnarumma, Safonov en la retaguardia y la llegada de Renato Marin, es prácticamente imposible que Arnau Tenas tenga minutos la próxima temporada.

El guardameta catalán llegó al PSG en el verano de 2023 después de no extender su contrato con el FC Barcelona y, a pesar de la confianza de Luis Enrique en él, apenas disputó dos partidos en toda la pasada campaña. Uno en la Ligue 1 y otro en la Copa de Francia. La competencia ya era feroz, pero el fichaje de Chevalier le condena a buscarse una salida.

Según señala el diario 'AS', tiene propuestas en España e Inglaterra, y tiene muchos números de abandonar París este mismo verano. De este modo, la gran pregunta ahora es donde jugará Arnau Tenas el próximo curso y si volverá a tener minutos para demostrar todo su potencial.