Otra vez Ansu Fati...¡Gol a los 40 segundos y doblete!

Ansu Fati se empieza a reconciliar con el fútbol. Después de temporadas con continuos problemas físicos que no le han permitido sacar a la luz su mejor versión sobre el terreno de juego, el canterano azulgrana parece renacer en las filas del AS Mónaco. No es casualidad, el atacante español tiene una facilidad pasmosa para ver portería.

Pese a llegar en verano, el equipo monegasco decidió ir con mucha cautela con el regreso de Ansu Fati al verde. Teniendo en cuenta su historial de lesiones, se apostó por la prudencia para el internacional con España. Y su plan específico está funcionando a las mil maravillas...

Champions

Ansu Fati debutó con el AS Mónaco el pasado jueves en el partido contra el Brujas en la Champions League. Salió a falta de treinta minutos y, ya en la recta final, fue capaz de ver portería con zurdazo imparable. Pero, más allá del gol, se le pudo ver en un buen tono físico en sus diferentes acciones a pesar de la falta de rodaje.

No se ha quedado en flor de un día, sino que Ansu Fati ha dado continuidad a su buen debut con el Mónaco este domingo con otra espectacular entrada al terreno de juego en el duelo contra el Metz. El ex del Barça ha entrado tras el descanso y tan solo ha necesitado un minuto para volver a ver portería.

Pero el '9' español ha completado su espectacular estrena con el Mónaco con otro tanto en los minutos finales. Ansu ha anotado de cabeza para volver a adelantar a los suyos en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Ligue 1.

Esta vez, Ansu Fati se ha adelantado a su defensor para rematar cruzado un buen centro de Camara desde el sector derecho. Sin lugar a dudas, el delantero español está demostrado que, pese a los contratiempos físicos, sigue teniendo el olfato goleador muy afinado. Quizás no tiene el ritmo o la potencia de antaño, pero siempre está bien colocado para el gol.

Ya tras el partido contra el Brujas, el técnico Adi Hütter fue positivo con la evolución de Ansu Fati: "Progresará más. El objetivo es llevarlo al nivel de la Liga de Campeones. Su progreso es rápido y alentador". Y lo cierto es que por el momento cuenta sus partidos con goles. ¿Será la temporada de Ansu Fati?