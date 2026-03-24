El vestuario del Eintracht, en contra de Albert Riera: "A veces yo veo el hueco desde la banda, pero el jugador no"

Albert Riera revolucionó la Bundesliga hace poco más de un mes. El técnico español cogía en febrero las riendas de un Eintracht de Frankfurt que deseaba pelear por Europa y que fichaba a un entrenador muy singular. Tanto que ya desde el primer día quiso aplicar un método basado en la sinceridad absoluta con sus jugadores. "Soy honesto y siempre diré la verdad a mis jugadores; no elegiré mis palabras para que les gusten más", dijo en su día.

Una gestión del vestuario que, sumada a su estilo de juego, recibió elogios de todo tipo. Pero no es oro todo lo que reluce, y cada pinchazo que experimenta el Eintracht en la Bundesliga se le vuelve en contra al exfutbolista balear, quien llegó a ser internacional con la Selección Española.

Desde Alemania, 'Sky Sports' asegura que incluso el vestuario está cada vez más en contra del entrenador y que "la oposición interna a Riera ya está cobrando mayor fuerza". Los futbolistas consideran que sus tácticas son demasiado complejas y que las reuniones son asiduas y únicamente sobrecargan a la plantilla, al durar siempre más de una hora.

La interpretación de jugar bien de Albert Riera / -

El vestuario, molesto con sus palabras

En relación con este motín, al técnico del Eintracht le está pasando factura la exclusión de Mario Götze, uno de los capitanes del equipo, en la convocatoria para el último partido frente al Mainz, tras el que también puso en duda la calidad de sus propios jugadores al haber perdido por 2-1.

"Puedo ofrecer soluciones y dictar cómo debemos jugar. Pero estoy aquí en la banda, no puedo dar el pase final. A veces veo el hueco, pero el jugador no. Esto no es una crítica a los jugadores, pero al final, en el último cuarto, todo se reduce a la calidad de los jugadores. Siempre digo que los entrenadores podemos enseñarles todo a los jugadores, pero al final, lo que cuenta es la calidad", dijo abiertamente en declaraciones a DAZN.

Unas palabras que no han sentado bien a algunos pesos pesados y que no parecen guardar relación con el discurso que emitió a su llegada a Frankfurt: "Primero somos personas. Primero hay unas reglas. Primero hay una disciplina. Cuando perdemos o los resultados no acompañan, es cuando doy más cariño, es cuando les tengo que dar más amor. Tenemos que convencer a los jugadores de que son fuertes y rápidos. Las situaciones necesitan soluciones y aquí tenemos muy buenos futbolistas".

El método, en contra

Cualquier duda con Albert Riera guarda relación con su famoso método, ese con el que impresionó en su presentación hace tan solo siete semanas y que ahora se le está volviendo en contra. Porque a nivel de resultados no hay mucho que reprocharle.

Albert Riera, durante un partido / Instagram

Desde que Riera cogiese las riendas del equipo, el Eintracht ha sumado tres victorias, dos empates y dos derrotas (una de ellas ante el Bayern Múnich), escalando una posición en la tabla y situándose a ocho puntos de la sexta plaza que daría acceso a competición internacional la próxima temporada. El entrenador español ha logrado, además, cortar la sangría defensiva, aunque para sus detractores pesa mucho el escaso repertorio ofensivo visto en algunos partidos.

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Sea como sea, los medios alemanes todavía no definen la situación como 'crisis', pero sí aseguran que la presión sobre el que fuera jugador del Liverpool o del Espanyol, entre otros, crece con el paso de las jornadas.