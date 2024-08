Dónde ver la Premier League y el resto de grandes ligas: toda la oferta del fútbol internacional

Se abre el telón de la temporada 2024-25. Desde ayer jueves 15 de agosto hasta el domingo 18, las principales ligas europeas tendrán su pistoletazo de salida con los primeros partidos de la primera jornada. Te contamos dónde ver por TV en España los partidos de Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.

Este mismo viernes 16 de agosto, el balón echa a rodar en los primeros estadios de la Premier League y de la Ligue 1. El sábado 17 tendrán lugar los primeros partidos de la Serie A, mientras que la liga con inicio más tardío será la Bundesliga, con el primer partido programado para el próximo viernes 23 de agosto.

Los partidos de la Premier League y la Serie A se podrán ver por TV y online en España a través de DAZN. La oferta incluye todos los partidos de la competición inglesa y los más destacados de la liga italiana. Algunos de estos partidos también se podrán ver a través de Movistar + como parte de la colaboración entre ambos operadores.

Los partidos más destacados de la Bundesliga se podrán ver tanto a través de Movistar + como de DAZN. Los derechos de emisión pasarán a pertenecer en exclusiva al segundo operador a partir de la temporada 2025-26.

La Ligue 1, por su parte, supone un caso particular. Hasta ahora, los partidos de la competición francesa se podían ver a través de Eurosport, pero el canal no ha renovado el contrato de emisión. Estos partidos, por lo tanto, no se pueden ver en España a día de hoy.

También puedes seguir cada jornada de las principales ligas europeas a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.