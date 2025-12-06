Dónde ver el Inter Miami - Vancouver Whitecaps de la final de la MLS 2025 hoy por TV, online y en directo

Inter Miami busca esta noche (20:30 horas) el primer título de la MLS de su historia en la gran final que se juega en su estadio, el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Messi, Suárez, Busquets, Alba y compañía buscarán rematar su año de ensueño en el que será también la despedida oficial del fútbol profesional de estos dos últimos. Conoce cómo ver por TV y online el partido entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps.

Inter Miami llega a esta final tras una temporada en la que por fin ha encontrado estabilidad y equilibrio y tras golear este sábado al New York City FC. Bajo la dirección de Javier Mascherano, el equipo ha consolidado un estilo reconocible: liderazgo de Messi, experiencia de Busquets y Jordi Alba, y la energía de una base joven que ha permitido sostener el ritmo competitivo durante toda la campaña.

Por su parte, Vancouver Whitecaps se ha ganado el respeto de la liga paso a paso. Desde el Oeste, han firmado una temporada sólida, con un equipo competitivo lejos de casa y capaz de sobrevivir a eliminatorias durísimas. Su recorrido hasta la final ha sido un ejercicio de carácter y ayer eliminar al San Diego FC pata meterse en esta final

¿Dónde ver el Inter Miami vs Vancouver Whitecaps por TV y online?

La final se podrá ver en MLS Season Pass dentro de Apple TV, plataforma que emite todos los partidos de la MLS en todo el mundo. En Estados Unidos, también estará disponible en FOX y FOX Deportes, mientras que en Canadá se podrá seguir a través de TSN y RDS.

En España, la única forma de ver el partido será mediante MLS Season Pass en la aplicación de Apple TV.

COMO CONSEGUIR EL PASE DE TEMPORADA MLS

Abra la aplicación Apple TV . Ir a Ver ahora. Desplácese hacia abajo hasta Canales. Busque el Pase de Temporada MLS y luego ábralo. Seleccione el botón Suscribirse. Inicia sesión con el ID de Apple y la contraseña que usas para comprar. Aprende a crear un ID de Apple o qué hacer si olvidaste la contraseña de tu ID de Apple .

¿Por qué no puedo encontrar el pase de temporada de la MLS?