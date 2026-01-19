La venganza viral de Gueye con Hakimi: 'pingüino' tras ganar la Copa África

La final de la Copa África entre Marruecos y Senegal dejó mucho más que un campeón. El partido, tenso desde el primer minuto y resuelto en la prórroga, terminó generando un episodio que ha prendido fuego a las redes sociales y que tiene como protagonista indirecto a Achraf Hakimi.

Achraf Hakimi, durante un partido / EFE

El lateral marroquí llegó al torneo africano entre algodones. Forzó su recuperación para poder sumarse a la selección y, aunque comenzó desde un segundo plano, fue ganando peso con el paso de los encuentros hasta convertirse en una de las piezas clave del equipo dirigido por Walid Regragui. En el duelo decisivo volvió a estar en el centro de la escena, tanto por acciones deportivas como por situaciones extradeportivas que no pasaron desapercibidas.

Durante el encuentro, Hakimi protagonizó una acción muy protestada en los minutos finales, cuando exageró una falta en el área que acabó con un gol senegalés invalidado. Más tarde, en la tanda decisiva, todo apuntaba a que el capitán sería el encargado de lanzar uno de los penaltis más importantes de la noche, aunque finalmente fue Brahim Díaz quien asumió la responsabilidad, sin éxito.

Sin embargo, lo que ha encendido el debate llegó tras el pitido final. Hakimi arrastra desde el Mundial de Catar 2022 una celebración que se hizo mundialmente famosa: el conocido gesto del “pingüino”, con el que festejó la eliminación de España. Desde entonces, esa imagen ha reaparecido en distintos contextos, incluso en enfrentamientos a nivel de clubes.

Esta vez, el símbolo regresó como un boomerang. Tras la derrota marroquí frente a Senegal, varios jugadores del conjunto campeón recorrieron la zona cercana al banquillo rival realizando ese mismo gesto, en clara alusión a episodios pasados. Las imágenes no tardaron en viralizarse y han provocado una avalancha de reacciones, entre quienes lo consideran una provocación innecesaria y quienes lo ven como una simple devolución simbólica.