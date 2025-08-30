La venganza se sirve fría: Mauro Icardi se mofa de Mourinho

La relación entre Mauro Icardi y José Mourinho nunca fue buena. Más bien, todo lo contrario. Por eso, al anunciarse la destitución del técnico portugués del banquillo del Fenerbahçe, tras quedarse por segunda temporada consecutiva fuera de la Champions League, el delantero argentino no dudó ni un instante en celebrarlo públicamente.

El viernes se oficializó el cese de Mourinho y uno de los primeros en "brindar" por ello fue Icardi, con quien el entrenador había protagonizado varios choques en el pasado. Mou, en más de una ocasión, cargó contra el goleador del Galatasaray, que supo esperar su momento con frialdad. Y llegó: nada más conocerse la noticia, Mauro subió a sus redes sociales una imagen festejando títulos con su actual entrenador, Okan Buruk.

El plan de Mourinho en Estambul era claro: devolver al Fenerbahçe a la Champions y destronar al eterno rival en la liga turca. Pero lo cierto es que, como recordó el propio Icardi en su Instagram, cada vez que hubo un duelo directo, el campeón fue siempre el Galatasaray.

Las redes sociales, escenario de 'batalla'

En su momento, el portugués felicitó en Instagram a la selección de balonmano de Portugal por alcanzar las semifinales del Mundial. Hasta ahí todo bien, salvo por el detalle: ilustró su mensaje con una foto de una mano dentro del área de Davinson Sánchez, central del Galatasaray, que no fue sancionada como penalti. Un guiño envenenado en medio de la gran tensión arbitral que se vive en la Superliga turca.

“Llorón. Duermo en paz porque seremos campeones para los hinchas del Galatasaray", publicó Icardi en otro post, con una foto suya en la que hace el gesto de irse a dormir. Mourinho recogió el guante, fiel a su estilo, y le respondió en rueda de prensa con ironía marca de la casa: "Icardi es la cabra y, como es una gran cabra, prefiero no comentar nada sobre él. Simplemente me quedo callado y lo acepto".

La réponse de Mauro Icardi à José Mourinho pic.twitter.com/DnckRT546s — Nicolas Sarnak (@NicolasSarnak) February 4, 2025

Dicen que quien ríe último, ríe mejor. Y, al menos por ahora, Mauro Icardi y su Galatasaray se estarán partiendo de risa: arrancan temporada en Champions, apuntan a revalidar el título de liga en Turquía… y lo hacen con la certeza de que José Mourinho ya no estará en Estambul.