El Vélodrome se viste de gala para recibir al Lens y a Thauvin

El Marsella vuelve a enfocarse en la Ligue 1 con el eco de Europa todavía resonando y con un examen de máxima exigencia por delante. El Lens, líder tras 18 jornadas, aterriza en el Vélodrome con la ambición de sostener una carrera por el título que, hace solo unos meses, parecía una fantasía. Pero la cita no se explica únicamente desde la clasificación. El partido también trae de vuelta a un rostro que la grada marsellesa guarda en un lugar especial. Florian Thauvin regresa a la ciudad focense y, por momentos, el componente emocional amenaza con colocarse por delante de lo estrictamente futbolístico.

Mucho más que un partido

La fotografía de la tabla da sentido a la magnitud del choque. El Lens manda en el campeonato con 43 puntos, con el PSG pisándole los talones a solo un punto de distancia y el Marsella instalado en la tercera plaza con 35. Entre el líder y el OM hay ocho puntos que no se recortan con un discurso, pero que sí pueden reducrise este sábado con una noche de autoridad en casa.

El escenario, sin embargo, no será el habitual. El Vélodrome no presentará un lleno total debido a la clausura del virage Depé, una medida vinculada a incidentes con pirotecnia que reduce el aforo en un partido marcado en rojo en el calendario. La ausencia de uno de los pulmones del estadio modifica el paisaje y añade un matiz más a una noche ya cargada de tensión.

El Marsella y sus rachas dispares

El OM llega a la cita con dos imágenes recientes que explican su temporada. En la Ligue 1 aterriza reforzado tras el 2-5 en Angers, una goleada que acercó su candidatura al podio y volvió a situar el foco en su capacidad ofensiva. Aquel partido confirmó a un Marsella capaz de convertir un encuentro en un vendaval de goles cuando activa la presión, encadena recuperaciones y ataca con muchos efectivos por delante del balón.

En Europa, en cambio, el golpe fue seco. El Liverpool asaltó este miércoles el Vélodrome con un 0-3 que dejó al equipo de Roberto De Zerbi expuesto, sin la continuidad con balón que persigue y con una sensación incómoda difícil de maquillar.

En medio de ese vaivén, el Marsella se aferra a un nombre propio. Mason Greenwood representa la gran baza ofensiva local, un argumento diferencial que el Lens no presenta a nivel individual. El inglés lidera la tabla de goleadores de la Ligue 1 con 12 tantos y suma 3 asistencias en 17 partidos, cifras que explican por qué "Les Phocéens" tienen siempre una vía de escape, incluso cuando el partido se le pone cuesta arriba.

Un Lens construido desde la regularidad

Si el Marsella vive instalado en los picos, el Lens ha levantado su candidatura desde la regularidad. Su liderato no se apoya en una noche inspirada, sino en una continuidad de resultados y en una estructura competitiva que no se descompone cuando el partido se ensucia. La última prueba llegó ante el Auxerre. Ganó 1-0 con un gol de Wesley Saïd en un duelo trabajado, con tramos de resistencia y una lectura madura del encuentro.

Esa inercia explica por qué su visita al Vélodrome se interpreta como un examen de autoridad. No se trata únicamente de defender el primer puesto, sino de sostener un relato. Buena parte de la temporada del Lens se ha contado desde fuera como la del líder inesperado, el que se ha colado en la cima sin partir entre los grandes favoritos. Salir indemne de Marsella sería el paso definitivo para dejar de ser una sorpresa y empezar a consolidarse como una certeza.

Precedentes que pesan

El duelo, además, tiene memoria reciente. En la primera vuelta, Lens y Marsella ya se midieron y el conjunto norteño se llevó el partido por 2-1, una derrota que dejó huella y también palabras de respeto. De Zerbi elogió entonces al rival y al trabajo de Pierre Sage, consciente de que no fue un accidente, sino la consecuencia de un plan bien ejecutado.

Ese resultado añade, si es posible, más tensión a la noche. No es solo un choque de la tabla alta, también es la oportunidad para que el OM ajuste cuentas ante el equipo que, a día de hoy, observa el campeonato desde lo más alto.

A todo ello se suma un componente emocional que atraviesa la previa. Florian Thauvin, uno de los referentes ofensivos del Lens, regresa a la ciudad que fue su casa durante siete temporadas, cinco años después de su salida. En Marsella dejó una huella profunda, con números que pesan en la historia del club. Es el sexto máximo goleador y el décimo máximo asistente del OM, además de uno de los principales artífices de la última final europea disputada por los marselleses, en 2018. Su vuelta activa la nostalgia y el orgullo, y amenaza con robar durante un rato el protagonismo a lo puramente competitivo.

La enfermería marca el encuentro

El Lens llega a Marsella con ausencias relevantes. Pierre Sage confirmó que Jonathan Gradit y Jhoanner Chávez no estarán disponibles, mientras que Erawan Garnier cumple sanción y Samson Baidoo es duda por una molestia en el isquiotibial, una situación que podría dejarle fuera del encuentro.

"Les Phocéens", por su parte, afrontan el duelo con la carga acumulada de la última cita europea, un factor que suele condicionar la gestión de esfuerzos, las rotaciones y el ritmo de partido. El técnico anunció que Emerson "estará de baja durante unas semanas" y explicó que Aguerd "se entrenó aparte" tras un golpe sufrido en la final de la Copa África ante Senegal. Aun así, todo apunta a que los recién llegados Quentin Timber y Ethan Nwaneri estarán disponibles para entrar en la convocatoria.