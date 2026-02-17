Otro varapalo para Ansu Fati: lesión y baja ante el PSG

Ansu Fati es un jugador habituado a superar todo tipo de obstáculos. El internacional con España ha afrontado a lo largo de su carrera numerosas dificultades, especialmente en forma de lesiones y contratiempos físicos, pero siempre ha sabido rehacerse para volver a demostrar el talento y el fútbol que atesora en sus botas.

Esta temporada no está siendo diferente. Ansu Fati está brillando con la camiseta del AS Monaco, sobre todo de cara a portería cuando las lesiones le respetan. Tras apenas contar con protagonismo la pasada campaña con la camiseta azulgrana, el delantero fue cedido este verano por el FC Barcelona al conjunto monegasco, donde el hispano-guineano está volviendo a demostrar su facilidad para ver puerta y marcar diferencias en el último tercio del campo.

Ansu Fati vuelve a marcar / 'X'

Sin embargo, una vez más, un contratiempo físico le impide tener continuidad. Ansu Fati se ha quedado fuera de la lista de convocados del AS Monaco para medirse esta noche al Paris Saint-Germain en la ida del ‘play off’ de la UEFA Champions League. De esta manera, el exazulgrana volverá a perderse un compromiso de máxima exigencia para su equipo, en un momento clave de la temporada.

Ansu Fati regresó el pasado fin de semana a los terrenos de juego tras superar unas molestias en el gemelo. El atacante disputó cerca de media hora en el encuentro de Ligue 1 frente al FC Nantes, sin embargo, sufrió un golpe en el cuádriceps que no le permitirá estar disponible esta noche en el compromiso de Champions League ante el Paris Saint-Germain.

Ansu Fati marcó un doblete ante el Niza / X

Por el momento, todavía no ha trascendido el tiempo que estará de baja Ansu Fati por este nuevo contratiempo físico en el cuádriceps. En cualquier caso, nunca es una buena noticia que el talentoso futbolista vuelva a sufrir problemas de lesiones, en especial cuando parecía haber recuperado sensaciones en el conjunto monegasco.

Hasta la fecha, Ansu Fati ha disputado 785 minutos repartidos en 19 partidos entre las diferentes competiciones, en los que ha demostrado su eficacia y olfato de cara a portería con ocho goles. Sin embargo, una vez más, los problemas físicos vuelven a frenar la continuidad de un jugador que busca, de una vez por todas, dejar atrás las lesiones y demostrar que es un futbolista de primer nivel mundial.