Valentín Barco, el 'Pedri' de la Ligue 1 que desquició a Luis Enrique

El Estrasburgo fue el mejor equipo de la Ligue 1 que pasó por el Parque de los Príncipes en los últimos tiempos. Y a Luis Enrique no le quedó otra que reconocerlo: "Ya conocíamos su nivel, tanto individual como colectivo. Me gusta su forma de jugar. Es uno de los mejores equipos de la Ligue 1". "Ningún entrenador disfruta encajando tres goles. Es imposible estar contento", aseguró el técnico asturiano después de que Senny Mayulu rescatara un punto en el 79'.

Como no iba a ser de otra manera, Joaquín Panichelli centró la atención de los focos. Se apuntó un doblete de ensueño ante todo un París Saint-Germain para colocarse, además, líder en solitario en la carrera por el pichichi con siete dianas en su casillero personal. "Nada que decir", respondió Luis Enrique al ser preguntado por el '9' nacido en Córdoba. "De momento va todo a pedir de boca", garantizaba su entorno a SPORT días atrás.

Brilló con luz propia en un Mirandés que rozó el ascenso a Primera División y anotó "uno de los goles de cabeza más bonitos que he visto en el estadio", en palabras del entrenador alsaciano, Liam Rosenior. "Nunca había visto a un 9 con semejante rendimiento, sobre todo como punta de contención", añadió con admiración.

Enchufado

Quien dio tremenda exhibición en la capital francesa fue un Valentín Barco que, al fin, encontró su sitio en Alsacia. El Brighton apostó por su talento en enero de 2024 y pagó algo más de nueve millones a Boca Juniors. Salió cedido al Sevilla ese mismo verano pero regresó a la ciudad costera seis meses más tarde, en febrero de 2025. Se le visualizó como el sustituto de Marcos Acuña en el carril izquierdo, pero nunca llegó a gozar de continuidad en el esquema de García Pimienta. Así, Víctor Orta rompió su cesión en enero y hizo las maletas - también en calidad de préstamo - al Racing Estrasburgo con una opción de compra de 10 millones que se activaría este pasado verano.

PSG's Desire Doue, right, challenges for the ball with Strasbourg's Valentin Barco, left, and Julio Enciso, covered, during the French League One soccer match between Paris Saint-Germain and Strasbourg, in Paris, France, Friday, Oct. 17, 2025. (AP Photo/Christophe Ena) / Christophe Ena / AP

A las órdenes de Rosenior está sacando a pasear esa polivalencia que le convierte en un futbolista muy útil. Está a un nivel meteórico. Y es, a día de hoy, el mediocentro más en forma de la Ligue 1. Dio un recital en el Parque de los Príncipes y para nada sorprende que le llamen el 'Pedri del Estrasburgo', pues todo pasa por sus botas. Participa en la creación, siempre toma buenas decisiones, es un gran recuperador, cubre muchísimo terreno y goza de una calidad técnica impecable.

Asistencia de crack

Una zurda mágica. Sus fintas corporales dejan a sus rivales clavados. Puso la guinda a su partidazo con una asistencia deliciosa a Diego Moreira en el 1-2. Se zafó de Zaïre-Emery con un recorte en seco, vio como el '7' tiraba el desmarque a la espalda de Lucas Hernández y se sacó una picadita de ensueño para sorprender a la zaga parisina. El remate del belga no era fácil y logró batir a Chevalier.

Barco forma una dupla mágica con su compatriota Joaquín Panichelli y, si sigue así, se ganará a pulso la convocatoria con Argentina de cara al próximo Mundial.