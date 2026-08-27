FÚTBOL INTERNACIONAL
Usain Bolt vuelve al fútbol y jugará en Inglaterra
El velocista jamaicano, retirado del atletismo profesional, se ha registrado como jugador en un equipo amateur de Manchester tras ocho años alejado de los terrenos de juego
Usain Bolt se convirtió durante su etapa como atleta en el hombre más rápido del mundo y de todos los tiempos. Entre sus récords más destacables aparecen el de haber corrido 100 metros en 9,58 segundos, probablemente su marca más icónica y superada recientemente por un robot en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides; el de completar en 14,35 segundos los 150 metros; o bajar de los 20 segundos en los 200 metros.
Así, Usain Bolt se convirtió en el humano más rápido en el atletismo y aún a día de hoy continúa siendo el hombre más rápido en una prueba oficial de velocidad, habiendo llegado a alcanzar en su punto más álgido los 44,7 kilómetros por hora, velocidad cercana a la que puede alcanzar un canguro rojo.
Tras romper todos los récords en el atletismo, Usain Bolt dio el salto al mundo del fútbol, aunque su paso por el deporte rey no fue tan exitoso. Ahora, a sus 40 años de edad, el jamaicano estaría a punto de volver a los campos de fútbol.
Un paso de seis meses por el fútbol
En enero de 2019, Usain Bolt anunció que colgaba las botas, después de no haber alcanzado un acuerdo con el Central Coast Mariners de Australia y preferir centrarse en el mundo de los negocios. Así, la carrera futbolística de Bolt llegó a su fin solo seis meses más tarde de haber comenzado, después de llegar a anotar dos goles en un enfrentamiento y de disputar una serie de partidos amistosos entre agosto de 2018 y noviembre de 2018.
"Ha sido divertido mientras duró, una bonita experiencia. He disfrutado ser parte de un equipo y hacer algo diferente del atletismo. La vida deportiva se ha terminado, tengo muchas cosas en mente", comentó en una entrevista posterior para ESPN.
Ahora, la carrera en el mundo del fútbol de Usain Bolt podría retomarse ocho años después, aunque no en el fútbol profesional, sino en una liga dominical, ya que en el sitio web Full-Time de la FA aparece como jugador registrado para Wythenshawe, un equipo de mayores de 35 años con sede en el sur de la ciudad de Manchester.
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