El United, dispuesto a pagar 120 millones por Osimhen en verano

Los 'red devils' buscan la incorporación de un '9' de garantías para la próxima campaña La estrella del Nápoles, de 24 años, es el máximo goleador de la Serie A con 16 goles

El Manchester United ya ha empezado a moverse para el próximo mercado de fichajes. Según el periódico británico Daily Mail, el histórico club inglés está dispuesto a pagar los 120 millones de euros de la cláusula de rescisión de Victor Osimhen, delantero del Nápoles de 24 años, para hacerse con sus servicios para la próxima temporada.

El conjunto entrenado por el holandés Erik Ten Hag se sitúa actualmente en una meritoria tercera posición en la Premier League, solamente superado por el Arsenal y su gran rival en la ciudad, el Manchester City. Pese a los buenos números de esta campaña, la parcela goleadora está siendo cuestionada; el máximo artillero de los 'red devils' es Marcus Rashford, con 10 tantos en 21 partidos jugados en liga, y el segundo es Bruno Fernandes, con 5. Martial, Jadon Sancho, Antony, Weghorst y Alejandro Garnacho, los distintos compañeros de ataque de Rashford, suman juntos 9 goles.

La marcha de Cristiano Ronaldo, que la pasada temporada consiguió 24 goles en 38 partidos, supuso la puesta en acción 'a lo grande' de figuras como Rashford, que no brilló tanto como se esperaba en otras campañas. Ahora, vistos los problemas, el delantero estrella del Nápoles es considerado como una solución de cara al gol; así lo avalan sus 16 dianas en la Serie A que, a la vez, lo catapultan como máximo goleador de la liga. Con su incorporación en verano, se podría dar salida al francés Anthony Martial, que no ha dado el rendimiento esperado en Old Trafford.

Según La Gazzetta dello Sport, el United no estará sólo en la puja por el nigeriano. El Chelsea, otro de los gigantes de la Premier y 'rey' del pasado mercado invernal, se espera que también participe en la carrera por la firma de Osimhen. En el caso de no poder producirse, el Daily Mail informa que el club de Manchester también mostrará interés en el delantero del Tottenham y capitán de Inglaterra, Harry Kane, "pero un acuerdo con un rival de la Premier League puede ser más difícil de lograr".

Paul Pogba, el fichaje más caro de la historia del United

El Manchester United ya sabe lo que es gastarse más de 100 millones de euros en un jugador. En la temporada 2016/2017, el flamante fichaje de Paul Pogba por los 'reds' costó 105 'kilos', la operación más cara de la historia del club. En caso de producirse la operación de Victor Osimhen, la primera posición del ránking cambiaría y, además, el nigeriano pasaría a ser el segundo fichaje más caro de la historia de la Premier, solamente superado por la reciente incorporación de Enzo Fernández al Chelsea (121 millones de euros).

Este es el ránking de fichajes más caros del Manchester United:

Paul Pogba - 105 millones de euros (Juventus) Antony - 95 millones de euros (Ajax) Harry Maguire - 87 millones de euros (Leicester) Jadon Sancho - 85 millones de euros (Borussia Dortmund) Romelu Lukaku - 84,70 millones de euros (Everton)