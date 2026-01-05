Oficial: El United despide a Rúben Amorim

Terremoto en la Premier League. Rúben Amorim acaba de ser despedido del Manchester United tras los malos resultados en los últimos partidos. La decisión se ha precipitado tras el empate en la pasada jornada contra el Leeds y la creciente tensión con Jason Wilcox, director deportivo, en torno al asunto de los fichajes.

Lo cierto es que la dinámica del equipo no permitía ser nada optimistas. El United tan solo ha sido capaz de ganar uno de los últimos cinco partidos de Premier League, donde se sitúa en la sexta posición con 31 puntos, muy lejos de poder luchar por alzar el campeonato inglés.

Rúben Amorim, abatido tras caer ante el Everton / Dave Thompson / AP

Pese a la mala dinámica del conjunto 'red devil', Amorim dejó claro tras el tropiezo contra el Leeds que seguía teniendo la anergía para dirigir al equipo. "Llegué aquí para ser el entrenador principal del Manchester United, no solo el técnico del equipo. Sé que mi nombre no es Conte, Tuchel o Mourinho, pero soy el entrenador de este equipo. Esto va a seguir así durante los próximos 18 meses o hasta que la directiva decide sustituirme. No voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que otro entrenador venga aquí para reemplazarme", señaló.

Y así fue. La paciencia de los directivos del United llegó a su fin este lunes tras un periplo demasiado irregular de Amorim al frente del banquillo. De hecho, si nos centramos en los números, el técnico portugués solo registra un 31,9 % de victorias en la Premier dirigiendo a los ‘red devils’. Una situación insostenible para uno de los grandes de Inglaterra.

Por el momento, Darren Fletcher se hará cargo del banquillo del Manchester United. El que fuera futbolista del equipo ‘red devils’ y actual técnico del combinado sub-18 asumirá de forma interina el cargo hasta que la directiva inglesa encuentre un reemplazo para Amorim. En ese sentido, ahora se abre un cásting para ocupar uno de los banquillos más complicados de los últimos tiempos.

El técnico del Manchester United Ruben Amorimsonríe tras la victoria ante el Brighton and Hove Albion / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

La millonada que tendrá que pagar el United

La salida de Rúben Amorim, por quien el Manchester United desembolsó 11 millones de euros, supondrá un nuevo golpe económico para los 'red devils. Según The Athletic, “no existe ninguna cláusula que permita una reducción, por lo que el club tendrá que abonar la totalidad de su contrato, previsto hasta 2027, con opción a prorrogarlo un año más”.

Amorim aterrizó en el Manchester United en noviembre de 2024, tras haber llevado al Sporting CP a lo más alto del fútbol portugués. El técnico luso llegó con el cartel de salvador, con la misión de cambiar el rumbo del equipo inglés y, pese a haber llegado a la final de la Europa League, que perdió ante el Tottenham, su etapa en el conjunto ‘red devils’ ha sido un fracaso.

El comunicado del United

"Ruben Amorim ha dejado su cargo como Entrenador Principal del Manchester United.

Ruben fue nombrado en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la Final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo.

Con el Manchester United ocupando la sexta posición en la Premier League, la directiva del club ha tomado, con pesar, la decisión de que es el momento adecuado para un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr la mejor posición posible en la Premier League.

El club quiere agradecer a Ruben por su contribución y le desea lo mejor para el futuro.

Darren Fletcher se hará cargo del equipo contra el Burnley el miércoles".