El Union Berlin le dedica una emotiva despedida a Marie-Louise Eta

Marie-Louise Eta, la entrenadora que hizo historia en el fútbol masculino, se ha despedido este sábado de forma emotiva de la afición del Union Berlín en su estadio, el Stadion An der Alten Försterei, tras la victoria por 4 goles a 0 ante el Augsburgo, que permite a los capitalinos acabar la Bundesliga en 11ª posición, lejos del descenso.

La técnica llegó al club alemán en el mes de abril tras la destitución de Steffen Baumgart como la primera mujer en ser primera entrenadora en las cinco grandes ligas europeas. Su debut no fue el mejor, ya que perdió sus dos primeros partidos (ante el Wolfsburgo y el RB Leipzig). Desde entonces, ha logrado acabar la liga con dos victorias (ante Mainz 05 y Augsburgo) y un empate (ante el Colonia) estos últimos tres partidos. En total, ha dirigido cinco partidos al equipo de la primera división germana.

El encuentro ante el Augsburgo ha significado el último de Eta al cargo del banquillo masculino del Union Berlin. Con este resultado, los visitantes se quedaron fuera de las competiciones europeas para la próxima temporada.

La próxima campaña, Eta, de 34 años, tomará las riendas del equipo femenino de la entidad como primera entrenadora y el 1. FC Union deberá buscar un reemplazo para el equipo masculino.

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“No es realmente una despedida”, señaló la técnica alemana en la previa del encuentro, dejando claro que no era un adiós definitivo.