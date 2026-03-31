El único que le sigue el ritmo a Fermín

Fermín López es esa clase de futbolista que todo entrenador quiere tener en su plantilla. No solo por todo lo que aporta sobre el campo, que es muchísimo, sino por la sencillez que desprende y su amor por los colores. El de El Campillo lo da todo en cualquier circunstancia: da igual que Flick le dé o no la titularidad, él deja todo lo que tiene sobre el césped. Pero es que las cifras acompañan, tanto que solo un centrocampista en todo el mundo es capaz de seguirle el ritmo.

Con su asistencia en la victoria de España contra Serbia (3-0), Fermín elevó sus registros esta temporada, contando sus aportaciones entre el Barça y la Selección, a las 17 asistencias. Unos números inverosímiles que, sumados a sus 12 tantos este curso, lo destacan como el centrocampista que ha participado en más goles esta temporada: 29.

Fermin Lopez en el entrenamiento con España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Su golpeo, maravilloso desde cualquier rango, destaca por encima del resto. Da igual que le pegue con la diestra, su pierna hábil, o con la zurda, y desde qué distancia. Si Fermín tiene tiempo para golpear, es peligro asegurado. Una seña de identidad que, sumada a su visión de juego, su buen pie, desborde e intensidad, hacen de Fermín un mediapunta letal, que además puede jugar en cualquier costado del balcón del área o incluso en zonas algo más retrasadas.

El único que se le acerca

No obstante, en la Premier League hay un futbolista que también puede sacar pecho por lo que está logrando: Bruno Fernandes, del Manchester United, que está a solo un gol o asistencia de igualar las 29 contribuciones del internacional español.

Bruno Fernandes, con el Manchester United / ADAM VAUGHAN / EFE

El futbolista luso, alma y líder del Manchester United, quien recuperó su lugar predilecto para explotar su mejor versión, la mediapunta, cuando llegó Michael Carrick al banquillo de Old Trafford, está rayando a un nivel sensacional. En total, contando su papel en el equipo inglés y la selección portuguesa, registra 11 goles y 17 asistencias, es decir, 28 contribuciones de gol, para pisarle los talones al jugador culé.

Eso sí, cabe destacar que Bruno Fernandes es el encargado de lanzar los penaltis en el United, y ha marcado seis tantos desde los once metros. Fermín, ninguno. Aun así, es admirable la capacidad que tiene el luso para ser determinante en un equipo que no hace tanto estaba completamente perdido y sin rumbo.

Metidos de lleno en el tramo clave del curso, y aunque Fermín tiene muchas más cosas en juego que Bruno, ambos apuntan a ser vitales para sus respectivas selecciones en el Mundial 2026. La cita veraniega cada vez está más cerca.