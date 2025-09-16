El único equipo que ganó una Champions estando en Segunda División

"Es el único caso en el mundo en el que un equipo de Segunda División se ha proclamado campeón continental". Así explicaba el periodista Jordi Domínguez en el pódcast "Atlas de Brazalete", de 'Panenka', la gesta del Entente Sportive de Sétif, que conquistó la Champions League Africana en diciembre de 1988, siete meses después de que se consumara su descenso a Segunda División.

La historia de 'L'Agile Noir' (El Águila Negra) es única y, probablemente, irrepetible. Los del Norte de Argelia se coronaron campeones del 'Championnat National de Première Division' en la temporada 1986-87, conquistando la segunda Liga de su historia y ganándose una plaza en la máxima competición de clubes del continente africano. Sin embargo, al año siguiente fue el protagonista de un relato de locura en el que la alienación se apoderó del fútbol: Descendieron con 34 puntos, uno menos que los 35 que consiguió el Jeunesse Sportive de Bordj Ménaïel, tercer clasificado. Surrealista. Además, para terminar de condimentar este coctel de locura, en diciembre terminaron levantando su primer título continental ante el Iwuanyanwu Nationale de Nigeria.

El ESS, hijo de una lucha por la liberación argelina

El triunfo del ESS en la Champions africana supuso el tercer título continental para el país de la media luna roja, tras las victorias del Mouloudia Club d'Alger en 1976 y el Jeunesse Sportive de Kabylie en 1981. A pesar de la singularidad de la gesta, la importancia del triunfo del club argelino radica en su influencia en el pueblo setifense, devotos de un club que nació en 1958 mientras el país vivía la Guerra de Independencia.

Plantilla del Sétif en 1990 / El watan

El Sétif fue el resultado de una iniciativa tomada por un grupo de muyahidines, título que se le otorgaba en Argelia a aquellos que lucharon en el Frente de Liberación Nacional (FLN) contra la represión francesa en la Guerra de Independencia. El club fue una de las muchas entidades que surgieron para canalizar a través del deporte la lucha por la independencia argelina, conseguida finalmente en 1962 tras ocho años de conflicto que se saldó con 1.5 millones de víctimas, según fuentes argelinas.

Celebración de la independencia de Argelia en 1962 / Jacobin Revista

Su historia llevaba vinculada al sufrimiento del pueblo argelino a manos de los franceses desde mucho antes de su creación. Y es que tanto el nombre de su estadio (8 de Mayo de 1945), como sus colores (Blanco y negro), rinden tributo y luto a las víctimas de la Masacre de Sétif y Guelma. En la fecha que da nombre al campo de fútbol, Europa celebraba la rendición del ejército Nazi. Mientras tanto, en Argelia se vivió uno de los capítulos más negros de su historia. Pues, mientras el pueblo argelino festejaba el final de la Segunda Guerra Mundial, Saad Bouzid, de 14 años, exhibió una bandera argelina, símbolo prohibido por la colonia, y fue abatido por la Policía. En consecuencia, parte de la población local se reveló, harta de una represión que llevaba ahogándolos desde 1830. La respuesta de Francia fue terrible, arrasando 41 aldeas y asesinando a 40.000 personas, sembrando así la semilla de la revolución y, en consecuencia, del Sétif.

De Segunda al cielo: La increíble gesta del Sétif

43 años después de la masacre, el Sétif consiguió consolidarse entre los más grandes del Norte de Africa. El 'Águila Negra' conquistó su segundo título de Liga bajo las órdenes de Mokhtar Aribi y con la figura Derradji Bendjabballah como máximo goleador. Sin embargo, al año siguiente, una mala temporada les condenó al descenso. El ESS perdió la categoría por primera vez en su historia y lo hizo después de calcar los mismos resultados que el Mouloudia de Alger: 34 puntos, 26 goles recibidos y 35 goles anotados. Aun así, las dos derrotas en enfrentamientos directos terminaron sentenciando al ESS.

A pesar del descenso -uno de los puntos más bajos en la historia del club-, el destino le tenía reservada la gloria africana. El ESS supero con creces la Primera Ronda, imponiéndose al Stade Malien por un 1-5 global. En octavos, superaron al Étolie du Sahel después de darle la vuelta al 2-1 de la ida con un 2-0 que les permitió avanzar a cuartos por primera vez en su historia. Allí, volvieron a encomendarse a la épica remontando un 3-1 ante el FC 105 Libreville gabonés que recibió un contundente 3-0 en el Estadio 8 de Mayo de 1945. En semifinales se enfrentaron al Al Ahly egipcio, vigente campeón del torneo, y se impusieron en El Cairo en la tanda de penaltis. Con esta mezcla de suerte y épica, el Sétif se plantó en la gran final ante Iwuanyanwu Nationale Owerri (ahora Heartland F.C), ante el que volvieron a remontar. En la ida cayeron por 1-0, pero el 9 de diciembre de 1988, los goles de Zorgane, Rahmani, Andrew Uwe y Bendjaballah en el segundo tiempo certificaron la remontada y su primera Champions: La única que ha conquistado un equipo estando en Segunda División.