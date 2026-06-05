Unai Emery: “No tengo problema en trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, frente al ordenador. En el fútbol puedes trabajar las 24 horas al día”

Unai Emery es uno de los entrenadores más exitosos del fútbol moderno. Ganador de cinco Europa League, la última de ellas hace escasos días con el Aston Villa, el técnico vasco vive por y para el fútbol, y así lo demostró en el podcast 'Despejados'.

El entrenador guipuzcoano, al ser cuestionado por lo duro que trabaja, aseguró que está "encantado" con ello y que podría trabajar todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde: "Bueno, me gusta mi trabajo. Si estoy de 8 a 20, estoy encantado trabajando. Muchas veces es donde mejor estoy. Delante de un ordenador, viéndonos a nosotros y analizando a los rivales. Y luego preparando entrenamientos, en el campo con los jugadores. Es lo mejor, el olor a césped. Es magnífico".

Desveló Unai Emery que él empezó en el fútbol con una máxima que le ha permitido llegar a convertirse en uno de los técnicos más laureados en la época reciente. "En el fútbol yo empecé con una máxima: puedes trabajar 24 horas al día, porque siempre puedes hacer cosas", comentó.

Horas y horas de fútbol

"Puedes ver desde tu partido, el del rival, otros rivales, jugadores individuales. ¿Que quieres un delantero centro? Pues tienes delanteros centro para ver, todos los que quieras para luego ficharlos. Puedes estar horas y horas, días y días, semanas y semanas viendo fútbol si quieres", añadió el técnico.

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Eso sí, dejó claro Unai Emery que si es capaz de dedicarle tantas horas a su profesión es porque siente de verdad el fútbol: "Lógicamente, lo que sí priorizo en el cuerpo técnico, en la gente que está conmigo, es que estamos aquí en el fútbol porque nosotros sentimos el fútbol, estamos a gusto. No estamos sirviéndonos del fútbol, estamos sirviendo al fútbol".