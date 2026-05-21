Unai Emery, sobre el Príncipe Guillermo de Inglaterra: “Es un fenómeno. Está con los jugadores, come con nosotros, habla de fútbol y de la vida..."

Ya es conocido que el Príncipe Guillermo de Inglaterra es un aficionado férreo al Aston Villa, una pasión que le viene de sus tiempos en la escuela. El miembro de la realeza vivió con euforia en directo desde Estambul la victoria de su equipo en el Besiktas Park (0-3), y se convirtió uno más de la expedición 'villana' en las celebraciones del título de la Europa League.

"¡Noche increíble! ¡Muchísimas felicidades a todos los jugadores, al equipo, al cuerpo técnico y a todos los que forman parte del club! ¡44 años desde la última vez que ganamos un título europeo!", escribió en 'X' el heredero al trono de Inglaterra. "Mención especial a Boubacar Kamara, quien ha estado fuera por lesión pero es una parte tan integral de nuestro equipo y ayudó a sentar las bases de este éxito".

El Príncipe de Gales ya se emocionó cuando el equipo de su Birmingham logró el pase a la final en el Villa Park y lo hizo de igual manera en Estambul al cantar el 'Sweet Caroline' de Neil Diamond.

"Es un tipo con clase; estuvo en el vestuario antes del partido. Es un gran aficionado del Villa y no se lo iba a perder por nada del mundo. Es genial contar con su apoyo; es un tipo normal. Ojalá siga apoyándonos y esta noche pueda tomarse unas copas con nosotros y, quién sabe, quizás hasta sacar la tarjeta de crédito al final de la noche", decía sobre él John McGinn, capitán del Aston Villa.

Al final del partido, el Príncipe Guillermo bajó al terreno de juego para fotografiarse con Unai Emery y el título de la Europa League.

"Es un fenómeno, es muy cercano. Está con los jugadores, come con nosotros, habla de fútbol y de la vida...", afirmaba Emery en 'El Partidazo de la COPE' sobre el hijo del rey Carlos III del Reino Unido y Lady Di.

Su pasión por el Villa

La relación del príncipe con el Aston Villa viene de lejos. Desde pequeño quedó marcado por las historias que le contaba su tío sobre la conquista de la Copa de Europa de 1982, un éxito histórico que despertó en él una fuerte identificación con el club inglés. Desde entonces, William se ha mantenido como un seguidor habitual y muy cercano a la entidad que actualmente dirige Unai Emery.

"Hace mucho tiempo, en el colegio, me aficioné mucho al fútbol. Buscaba clubes. Todos mis amigos eran del Manchester United o del Chelsea, y yo no quería seguir a los equipos de siempre. Quería un equipo de mitad de tabla que me proporcionara momentos de mayor intensidad emocional", declaró a la BBC en 2015.

Damià Vidagany, CEO de operaciones de fútbol del Aston Villa, explicó recientemente la cercanía que mantiene el príncipe con el equipo y con el técnico español.

Según señaló, William aprovecha sus ratos libres y los momentos en los que sus compromisos oficiales se lo permiten para acercarse a la ciudad deportiva y conversar con Emery durante los entrenamientos. También destacó el carácter cercano y natural del miembro de la familia real, al que definió como un apasionado seguidor “villano”.