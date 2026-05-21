Unai Emery no se conforma: el mensaje sobre su futuro tras ganar la Europa League

Unai Emery ha vuelto a hacer historia en Europa. El técnico de Hondarribia conquistó este miércoles su quinta Europa League tras llevar al Aston Villa al título con una contundente victoria ante el Friburgo en la final disputada en Estambul. Un nuevo éxito continental para un entrenador que ya había levantado el trofeo con el Sevilla en tres ocasiones y con el Villarreal en 2021, consolidándose como el gran especialista moderno de la competición.

La conquista europea supone además la culminación del espectacular crecimiento del Aston Villa bajo el mando de Emery. Desde su llegada al banquillo inglés en noviembre de 2022, con el equipo peleando por evitar el descenso, el técnico español ha transformado por completo al club de Birmingham hasta convertirlo en un habitual de la élite inglesa y europea.

Europa League

Pese al éxito, Emery no quiere conformarse. El técnico dejó claro tras la final que su proyecto en Birmingham continúa, aunque lanzó un mensaje directo a la propiedad del club sobre la necesidad de seguir creciendo para competir con los gigantes de la Premier League.

“Soy ambicioso y, por supuesto, necesito apoyo de los propietarios y de todos los que trabajan en el club. Y de los jugadores, y ellos nos están siguiendo. Lo estamos haciendo juntos. Pero debemos intentar establecer nuestras ambiciones, siendo claros y realistas. Cada paso adelante que estamos dando tiene sentido”, indicó.

El entrenador vasco insistió en la dificultad de mantenerse en la élite inglesa y competir de forma estable por los puestos de Champions League: “El próximo año jugaremos en la Champions League y este es el desafío. La Premier League es la liga más difícil del mundo. Luchar por el top siete, top cinco, top cuatro, es algo muy difícil. Con suerte podremos estar cerca de equipos como el City y el Arsenal".

Unai Emery, besando la copa de Europa League / Nick Potts

Además, Emery recordó que el Aston Villa todavía compite contra clubes con una estructura histórica superior, pero considera que el equipo está cada vez más preparado para dar el salto definitivo. “Es un enorme desafío el que tenemos en la Premier League. ¿Por qué? Al principio no somos contendientes para el top siete. Hay equipos del top siete. Top seis, y el Newcastle es el séptimo. Y estamos intentando llegar allí...”, apuntó.

Noticias relacionadas

Por último, el técnico destacó el valor de haber conquistado un título europeo para seguir construyendo mentalidad ganadora dentro del vestuario: “Y al conseguir este trofeo estamos sumando experiencias para nosotros. Y esas experiencias para los jugadores son importantes. Porque el próximo año podremos jugar intentando también estar en la pelea por los trofeos”.