Umtiti recomienda a Mbappé dejarse de mirar el ombligo

El exfutbolista francés y del FC Barcelona, entre otros equipos, Samuel Umtiti, ha puesto el grito en el cielo por el ego de algunos futbolistas cuando les preguntan acerca del favoritismo para el Balón de Oro que cada año otorga la revista France Football y cuya ceremonia se celebrará este año el próximo 26 de octubre en Londres.

Umtiti fue especialmente duro con su compatriota y delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, quien preguntado al respecto en la rueda de prensa previa al partido ante el Inter de Milán de Champions declaró abiertamente que se sentía con méritos suficientes para ganar el galardón, dadas sus estadísticas y récords, a pesar de no haber ganado títulos ni a nivel de club ni con su selección.

"Él (Mbappé) es una persona segura de sí misma", apuntó Umtiti en 'After Foot', un popular programa de radio y televisión de la cadena 'RMC' que se dedica por completo al análisis, la discusión y el debate sobre el fútbol. "Se podría decir que no le corresponde a él hablar de quén merece el premio; debería centrarse en lo que sucede en el campo. Todos han visto que ha marcado muchos goles, que ha rendido bien en ciertos momentos, pero si le preguntas: '¿Quién crees que ganará el Balón de Oro?', al final te dirá que se lo merece él. Y a él no le corresponde decidir el ganador".

Umtiti, ganador del Mundial 2018 con Francia, también expresó su sorpresa ante la lista de nominados y lamentó la obsesión de los delanteros con este premio individual a expensas de los trofeos colectivos. "Incluyen a Quiñones, pero ¿qué hizo en el Mundial (cuatro goles para México y eliminados en octavos de final)? Cuando vi eso, me pregunté si era una broma. En serio, ni siquiera veo esta ceremonia. Para los delanteros, ganar el Balón de Oro es increíble. Esta ceremonia ha perdido todo su significado; es muy perjudicial para el fútbol, que es un deporte muy de equipo. La gente piensa mucho más en ganar el Balón de Oro que en los premios colectivos. Puedes ganar una Champions League con tu equipo y solo piensas en ti mismo. Vamos a hablar de estadísticas otra vez, y eso no es suficiente. El fútbol no se trata solo de estadísticas", aseveró el exfutbolista galo.

Samuel Umtiti comenta partidos del Mundial en Francia / Instagram

"Desde la era Messi-Ronaldo, ya ni siquiera miro ese trofeo", concluyó 'Big Sam'. "Tenían estadísticas increíbles, y si no ganaban un título importante, realmente no importaba porque su temporada era increíble. Ahora, no hay necesariamente un gran jugador por encima de los demás". Razón no le falta a Umtiti.