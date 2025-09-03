Umtiti pone fecha a su retirada

Sin equipo desde que finalizó su contrato con el Lille, Samuel Umtiti tiene por delante una de las decisiones más importantes de su vida. El central francés ya no tiene ataduras contractuales y, a pesar de cerrarse el mercado el pasado lunes día 1 de septiembre, puede fichar por cualquier equipo por su condición de agente libre. ¿Pero realmente quiere seguir alargando su carrera futbolística?

Poco, o mejor dicho nada, queda de la imponente versión que mostró Umtiti en sus primeros pasos como azulgrana. Ese central que prometía dominar la zaga culé durante muchos años se fue junto a sus problemas de rodilla. Fue campeón del mundo en 2018 con Francia, pero ya nunca volvió a ser el mismo con continuos problemas físicos que no le han permitido reencontrase con su mejor versión.

Samuel Umtiti, campeón del mundo en 2018 / FC Barcelona

Aunque la esperanza revivió con su buen hacer en la temporada 2022-23 con la camiseta del Lecce, donde llegó a disputar 25 partidos en la Serie A, fue todo un espejismo. Regresó a casa el siguiente verano con su fichaje por el Lille, sin embargo, esta aventura en Francia no ha salido para nada como esperaba el propio Umtiti. En su primer curso disputó 13 partidos entre las diferentes competiciones, pero esta última temporada no ha podido vestirse de corto ni una sola vez.

Pese a todos estos problemas con su físico, todavía tiene sobre la mesa propuestas para seguir jugando. Según 'L'Équipe', Umtiti ha recibido propuestas de Francia, Italia, Oriente Medio y Estados Unidos para continuar con su carrera. Precisamente, al central francés le atrae la idea de vivir un sueño americano y no parece dispuesto a aceptar los petrodólares.

Umtiti, con el Lille / losc.fr

No obstante, la pregunta reside en las ganas de Umtiti de seguir alargando su paso por el fútbol profesional. Su última aparición en el campo fue el 21 de enero de 2024, contra el Racing Club de Francia, en los octavos de final de la Copa de Francia. ¿Tiene la fuerza mental para empezar una nueva aventura? ¿Su estado físico es óptimo para iniciar una etapa en otro equipo?

Lo cierto es que el propio jugador no tiene nada claro su decisión. Por el momento, propuestas no le faltan, aunque no sean al máximo nivel, pero la duda reside en su voluntad. Y, por ello, consciente de la necesidad de no incorporarse demasiado tarde a un equipo, se pone como fecha límite para decidir si continuar con su carrera o retirarse definitivamente el próximo miércoles 10 de septiembre. Ahora, toca esperar...