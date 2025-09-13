Umtiti firma la retirada

Una decisión te puede cambiar la vida. En todos los ámbitos, pero en el fútbol todavía se acrecienta más está situación. Samuel Umtiti apostó todo por ser campeón del mundo con Francia en 2018, y le salió bien porque fue capaz de levantar el trofeo más deseado por los futbolistas. Eso sí, pagó este éxito con un bien muy preciado: su carrera.

Los problemas de rodilla le han atormentado desde entonces con continuos problemas físicos que no le han permitido volver a esa versión imponente, de un central fuerte, rápido al cruce y con un excelente trato del balón. La decisión de no operarse antes de la cita mundialista fue trascendental en su carrera y, por desgracia, le marcó para siempre.

Samuel Umtiti, durante una sesión de entrenamiento / SPORT

Ya sin contar para el FC Barcelona por su bajón de rendimiento, la esperanza surgió de nuevo con Umtiti con su etapa en el Lecce. El central galo se reencontró consigo mismo en el cuadro italiano, donde llegó a disputar 25 partidos en la Serie A. Quizás no recuperó el nivel de antaño, pero sí se pudo ver a un jugador muy válido para competir en las máximas categorías del fútbol europeo.

Lo cierto es que fue todo un espejismo. Umtiti regresó a Francia el siguiente verano, de la mano del Lille, pero esta aventura no pudo salir peor. Disputó 13 partidos en su primera campaña, sin embargo, este último curso no se ha vestido de corto ni una sola vez por las dolencias físicas y la falta de ritmo.

Así ha sido la decepcionante carrera de Samuel Umtiti / SPORT

Pues con todo esto, a Umtiti no le han faltado ofertas este verano para continuar con su carrera. Evidentemente, no eran propuestas de equipos de primer nivel, pero recibió algunas proposiciones de Francia, Italia, Oriente Medio y Estados Unidos. Aunque el futuro del francés ya está lejos del fútbol.

Umtiti se marcó el como fecha límite para decidir si continuar con su carrera o retirarse del fútbol profesional el pasado miércoles 10 de septiembre... y sigue sin equipo. Además, según desveló el periodista Fabrice Hawkins, el ex del Barça visitó este viernes el campo de entrenamiento del Olympique de Lyon, su antiguo equipo, para grabar allí un vídeo personal totalmente ajeno al club que todo indica será para decir adiós al fútbol de forma definitiva. Adiós a una carrera marcada por una decisión.