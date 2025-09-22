Los ultras del PSG toman parte en el Balón de Oro

El fútbol mundial se prepara para una de sus noches más esperadas. Este lunes, el Théâtre du Châtelet de París volverá a ser escenario de la gala del Balón de Oro 2025, el premio más prestigioso que puede recibir un futbolista. No será el único acontecimiento importante que tendrá lugar hoy en Francia, puesto que el clásico entre el Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain también se jugará esta noche.

El duelo entre ambos equipos estaba previsto para este domingo, sin embargo, la amenaza de fuertes lluvias sobre la ciudad portuaria del sur de Francia obligó a aplazar el partido. Y, en ese sentido, el reglamento de la LFP es muy claro: "cuando, debido al mal tiempo, el partido no pueda comenzar, se aplazará y se reanudará desde el minuto en que se interrumpió, al día siguiente".

A pesar de los intentos del PSG por cambiar el horario, incluso el día del encuentro, este lunes coincidirán en el tiempo la gala del Balón de Oro y esta auténtico partidazo entre el Marsella y los parisinos. Eso sí, Ousmane Dembélé, uno de los favoritos para llevarse este prestigioso galardón, sí podrá asistir a al entrega del premio porque está lesionado en estos momentos.

Desde Francia, se apunta a que los ultras del PSG tomarán parte de esta excepcional situación. Según 'RMC Sport', los ultras del equipo parisino, que tienen prohibido viajar al sur de Francia para asistir al partido, verán el clásico desde las gradas del Parque de los Príncipes. Y después saldrán de la Porte d'Auteuil para dirigirse al centro de París, concretamente al Théâtre du Châtelet.

Lamine y Dembélé, los máximos favoritos a ganar el Balón de Oro 2025 / SPORT

El objetivo de los aficionados es darle a Dembélé una celebración como es debido, mientras el resto de sus compañeros se encuentra en Marsella por el partido. De esta manera, quieren recompensar al delantero francés y mostrarle su cariño y agradecimiento por su liderazgo dentro del terreno de juego. Aunque un premio a Lamine Yamal podría estropear por completo este plan...