Un ultra desconecta el VAR en pleno partido: el árbitro se queda con la pantalla negra y el penalti se decide desde la sala de vídeo

El fútbol alemán vivió este domingo una escena realmente insólita. Durante el partido de 2. Bundesliga, la segunda división alemana, entre Preußen Münster y Hertha Berlín, un aficionado saboteó el monitor del VAR justo cuando el árbitro iba a revisar una jugada de penalti, pero la pantalla se quedó en negro.

La acción se produjo al filo del descanso. El jugador del Münster Niko Koulis derribó dentro del área al centrocampista del Hertha Michael Cuisance. El colegiado Felix Bickel no señaló penalti en un primer momento, pero fue avisado por el VAR para revisar la jugada en la pantalla situada junto al terreno de juego.

Cuando Bickel llegó al monitor para analizar la acción, se encontró con una situación surrealista: la pantalla estaba completamente apagada. Según las imágenes y lo que apuntan desde medios alemanes, un aficionado local, con el rostro cubierto, saltó desde la grada al campo desconectado el cable del dispositivo, provocando que el árbitro no pudiera ver la repetición.

Al mismo tiempo, en la grada local apareció una pancarta con el mensaje “desconecten el VAR”, en señal de protesta contra el sistema.

La decisión se tomó desde la sala VOR

Al final, ante la imposibilidad de revisar las imágenes en el campo, el árbitro se apoyó en la valoración de la árbitra de VAR Katrin Rafalski, que estaba trabajando desde la sala VOR ubicada en Colonia. La colegiada determinó que Koulis había golpeado la tibia de Cuisance dentro del área, por lo que recomendó sancionar la acción con penalti.

Bickel anunció la decisión por megafonía y señaló la pena máxima. El capitán del Hertha, Fabian Reese, la transformó en el 0-1 en el tiempo añadido de la primera parte.

En cuanto al partido, el Münster empató justo después del descanso, pero el Hertha terminó llevándose los tres puntos gracias a un gol de Marten Winkler en el minuto 93 (1-2).