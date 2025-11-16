Último recurso para defender a Cristiano Ronaldo: peligra el inicio del Mundial

Como dijo Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo sabe "que cometió un error" este jueves ante Irlanda. Portugal se fue derrotado del estadio Aviva de Dublín (2-0) y CR7 se tuvo que ir antes de tiempo a los vestuarios tras ser expulsado en el minuto 61 por propinarle un codazo sin balón al defensor local, Dara O'Shea, que el VAR consideró conducta violenta. Su primera tarjeta roja en 226 partidos con su selección.

Por ahora, Cristiano Ronaldo tendrá que cumplir, seguro, un partido de sanción que cumplirá en el siguiente encuentro de los de Roberto Martínez ante Armenia, pero podrían caerle hasta tres partidos. De ser así, tendría que cumplir los dos restantes en los primeros partidos del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Según apunta 'Marca' desde Lisboa, la Federación portuguesa de Fútbol presentará un recurso de apelación ante el Comité de Disciplina de la FIFA para agotar todas las posibilidades de reducir su sanción a solo un partido.

Según la fuente, en el recurso se apela a una reacción de Cristiano propiciada por los continuos agarrones del defensa irlandés, tanto en esa acción como en otras anteriores. Además, sostendrá que Heimir Hallgrímsson, seleccionador de la República de Irlanda, contribuyó a generar un clima hostil hacia el capitán de Portugal ya que, la rueda de prensa previa, el técnico afirmó que, en el duelo disputado en Lisboa, el jugador del Al-Nassr influyó en la toma de decisiones del árbitro.

"El calor del partido, el calor del momento, la frustración de no haber conseguido un resultado positivo, es otra cuestión que ocurre en el fútbol, un momento en el que 'Cris' tuvo una reacción que le costó caro, obviamente algo que él sabe que no era algo que quisiera hacer, pero que acabó ocurriendo", dijo sobre la acción de su capitán Bruno Fernandes, tras el partido en Dublín. "Sabe que cometió un error y, lamentablemente, no podrá ayudarnos en el próximo partido".

Este domingo, Portugal, líder del grupo F con 10 puntos, juega en Oporto ante Armenia, ya eliminada, y se puede asegurar su presencia en la Copa del Mundo del próximo verano en el caso de, al menos, empatar. Así, Cristiano disputaría su sexto Mundial (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), aunque podría empezarlo desde la grada.

En el caso de perder el partido ante los armenios, Portugal acudiría a la repesca europea para poder clasificarse a la cita mundialista. Unos partidos oficiales extra que, de tenerlos que jugar Portugal, servirían a Cristiano para cumplir su posible sanción.