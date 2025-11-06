El último lío de Memphis con Corinthians: ¡le piden que abandone una suite que cuesta 40.000 euros al mes!

Hace unos meses se rumoreaba la salida prematura de Memphis Depay del Corinthians, tras varias desavenencias con la directiva y con una afición que nunca terminó de conectar con su rendimiento ni con su actitud. Se llegó a decir que el internacional neerlandés encontraría un nuevo destino en Europa aquel mismo verano. Pero no: Memphis sigue en Brasil. Y a cuerpo de rey, nunca mejor dicho.

El ex del Barça, Olympique de Lyon o Manchester United aterrizó en São Paulo como una auténtica superestrella y firmó un contrato con condiciones tan lujosas como poco habituales, aceptadas por el anterior presidente del club, posteriormente apartado de cargo. Hoy, el Corinthians se encuentra ahogado en deudas y con una plantilla que debería estar mucho más arriba de la media tabla del Brasileirão.

Una residencia extremadamente lujosa

La situación es tan crítica que el actual máximo mandatario, Omar Stábile, ha tenido que pedirle personalmente al jugador que abandone el hotel donde vive y busque un apartamento más económico. Porque sí: el Corinthians paga la residencia de Memphis Depay. Y no hablamos de un piso modesto, sino de una suite en un exclusivo hotel del centro de São Paulo, con todos los lujos imaginables: servicio de habitaciones, limpieza diaria, lavandería, mayordomo, chef, agente de seguridad personal y coche blindado con chófer disponible las 24 horas.

Memphis Depay celebra su primer gol con el Corinthians / @Brasileirao

Según informó UOL Esporte, Stábile reconoció que se reunió con el jugador para explicarle la necesidad de reducir gastos: "El presidente del consejo de administración, Osmar Stábile, explica que se reunió con Memphis y le explicó la necesidad de que el jugador abandonara el hotel y se trasladara a una casa o apartamento de menor coste", recoge el citado medio como un fragmento del acta de la reunión con el Consejo Directivo el pasado 29 de octubre.

40.000 euros mensuales y dos versiones muy distintas

El coste de esa vida de película asciende a 250.000 reales brasileños al mes, algo más de 40.000 euros. Y, aunque desde el club aseguran que el futbolista se mostró dispuesto a mudarse, el citado medio sostiene lo contrario: que Memphis sigue instalado en su suite y que su entorno asegura que no contempla abandonar el hotel, dadas las comodidades que disfruta, y que se recogen en su contrato.

Memphis Depay, delantero del Corinthians / AP

Cuando el Corinthians lo fichó, en septiembre de 2024, el jugador visitó varias residencias en Alphaville, una zona residencial de lujo, pero ninguna cumplió con sus expectativas: todas estaban demasiado lejos del centro de entrenamiento. Así que optó por el céntrico hotel, a menos distancia del lugar. Y allí sigue. En el reino de Memphis.

Una nueva polémica que golpea al jugador poco tiempo después de ser señalado públicamente por la influencer brasileña Lary Simoes, quien asegura estar embarazada y afirma que el futbolista se distanció tras conocer la noticia. La supuesta relación de ambos, según relata Simoes, habría comenzado después de coincidir en una fiesta. Por el momento, el jugador no se ha pronunciado al respecto.