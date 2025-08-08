Un último adiós para Mats Hummels

Mats Hummels podrá tener este domingo su merecida despedida como leyenda del Borussia Dortmund. El alemán, retirado desde el final de la temporada pasada, se volverá a calzar las botas para vestir la camiseta del equipo de su vida en un partido de temporada dedicado a homenajear al eterno capitán de los negriamarillos.

El defensa defendió los colores del equipo alemán durante casi 13 temporadas divididas en dos etapas. El campeón del mundo de 2014 disputó un total de 508 partidos con el club donde consiguió levantar hasta dos veces la Bundesliga. En 2024, tras una temporada donde su equipo se quedó a las puertas de conseguir la Champions tras perder la final contra el Real Madrid, el defensa no renovó su contrato para poner rumbo a la Roma como agente libre.

Una despedida a su altura

El central disputó en Italia su última temporada como profesional, aunque se le quedó clavada la espinita de no poder despedirse en condiciones del club de su vida. Su oportunidad llegará este domingo en un partido de pretemporada que el Dortmund disputará contra la Juventus de Turín (17:30 horas) en el Singal Iduna-Park. A pesar de haber colgado las botas hace meses, Hummels volverá a vestirse de corto y saldrá como titular para un último baile con su equipo.

Así lo confirmó el director técnico del Dortmund, Carsten Cramer, que explicó los detalles de la despedida: "Jugará desde el principio porque le gustaría saltar al campo con el equipo una última vez", explicó. El defensa llevará una camiseta especial que muestra imágenes de su etapa en el Dortmund en su dorsal número '15'. El club aprovechará la ocasión para presentar oficialmente la plantilla del BVB para la nueva temporada y se darán a conocer por primera vez los nuevos fichajes.