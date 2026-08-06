La última provocación de Argentina a Inglaterra: la AFA celebrará el Día de las Selecciones el 15 de julio

Esta edición del Mundial nos dejó uno de los partidos más calientes en años: Argentina e Inglaterra se jugaban pasar a la final, un enfrentamiento entre dos selecciones completamente rivales por razones tanto deportivas como sociopolíticas.

El principal motivo del odio mutuo es debido a las Malvinas, unas islas frente a la costa argentina propiedad del Reino Unido, las cuales el país sudamericano intentó reclamar en los años 80. Volviendo al fútbol, fue un partido en el Mundial de 1986 en cuartos de final el que aumentó esta rivalidad, pues Argentina consiguió clasificarse a la siguiente ronda gracias al mítico gol de 'La Mano de Dios' de Maradona.

En cuanto se conoció que, tras 24 años sin enfrentarse, se verían las caras en la semifinal, rápidamente se calentó el ambiente, y por mucho que los ingleses y Scaloni intentaron calmar los ánimos, el partido fue toda una batalla.

Argentina terminó ganando por 2 a 1 remontando un gol inicial de Gordon, y la euforia tanto en la grada como en el campo fue máxima. La imagen más polémica la protagonizaron los jugadores de la albiceleste al celebrar la victoria, pues lo hicieron sujetando una pancarta en la que ponía: "Las Malvinas son argentinas".

Hace ya tres semanas de aquel suceso, pero Argentina todavía tenía guardada una última contra Inglaterra: la AFA ha declarado el 15 de julio como "Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol". Cada año, se conmemorarán los logros obtenidos en la fecha en la que la albiceleste dejó a Inglaterra sin final del Mundial.

Argentina tiene una gran cantidad de fechas posibles para celebrar este día: podría haber sido, por ejemplo, el 18 de diciembre, cuando consiguieron su tercera estrella, pero la federación presidida por el Chiqui Tapia ha preferido escoger la victoria en la semifinal como momento para celebrar los éxitos de la selección.

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Este detalle no ha gustado nada en Inglaterra, pues consideran la creación de este nuevo día como una broma de mal gusto, mientras otros han apuntado que los argentinos no tienen nada que celebrar, puesto que terminaron perdiendo en la final contra España siendo muy inferiores al conjunto de De La Fuente.