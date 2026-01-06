La última locura de Neymar: su colección de vehículos de más de 50 millones

En la jornada de Reyes es habitual ver publicaciones en redes sociales en las que mostrar los regalos que han amanecido en las casas tras la visita de sus majestades. Una tradición que no ha querido dejar pasar Neymar Jr. quien ha vuelto a convertirse en noticia por un hecho que poco tiene que ver con su faceta deportiva.

El futbolista brasileño mostró en redes sociales una parte de su colección de vehículos de lujo que no se limita a los coches. Entre las piezas más destacadas se encuentran un jet privado Dassault Falcon 900LX, valorado en unos 40 millones de euros, o un helicóptero Airbus H145, cuyo precio ronda los ocho millones de euros.

La lista no termina ahí e incluyo otros objetos valiosos como una réplica del Batmóvil, el coche utilizado en la pelíicula Batman: El Caballero de la Noche (2008). Un vehículo que estuvo expuesto en el Dream Car Museum de Sao Paulo, según explicaron medios locales. Un pieza cuyo valor podría ronda los dos millones de euros.

La publicación del actual jugador del Santos, que incluye varios vídeos e imágenes de los vehículos en detalle, se completa con el texto “Sonhos podem se tornar realidade" (Los sueños se hacen realidad). La colección al completo se encuentra en la mansión que Ney tiene en Mangaratiba, Río de Janeiro.

A principios de año, Neymar anunció su renovación con el Santos hasta diciembre de 2026. "Es aquí en donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera", dijo el brasileño tras anunciar su ampliación de contrato.